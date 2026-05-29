‘Las conquistas del pueblo no se van a echar nunca para atrás’, afirma Sheinbaum en el Edomex.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la Asamblea del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en el municipio de Almoloya de Juárez, donde destacó que las conquistas alcanzadas por el pueblo mexicano durante la Cuarta Transformación no tendrán marcha atrás.

Ante integrantes de comunidades originarias, autoridades tradicionales y beneficiarios del programa, la mandataria federal afirmó que su gobierno continuará impulsando políticas públicas enfocadas en el bienestar social y la participación comunitaria.

“Las conquistas del pueblo no se van a echar nunca para atrás. No vamos a regresar al régimen de corrupción y privilegios. Vamos a seguir con gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó.

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Claudia Sheinbaum destaca trabajo de Delfina Gómez

Durante su intervención, Sheinbaum reconoció el trabajo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, de quien destacó su cercanía con la ciudadanía y su estilo de gobierno.

“Delfina es una mujer que no ha perdido su sencillez ni su humildad. Puede uno ser presidenta, gobernador o presidente municipal y creer que es más que los demás, olvidarse de la gente y volverse soberbio. Eso es de antes. Los gobiernos de la transformación somos distintos: la humildad, ante todo, la sencillez, el amor al pueblo y el amor a la patria”, señaló.

“Ahora todas las comunidades reciben de manera directa un presupuesto”

La presidenta explicó que el FAISPIAM deriva de la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, permitiendo que reciban recursos federales de manera directa para obras y proyectos comunitarios.

Detalló que anteriormente los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social eran administrados por estados y municipios, pero ahora llegan directamente a las comunidades, donde son las propias asambleas quienes deciden el destino del presupuesto.

“Ahora todas las comunidades indígenas y afromexicanas reciben de manera directa un presupuesto. No llega a la presidencia municipal, llega directo a la comunidad. En asamblea se decide para qué se utiliza el dinero y en qué se invierte”, explicó.

Asimismo, adelantó que el programa será incorporado a la Constitución para garantizar que los pueblos originarios continúen ejerciendo estos recursos de forma permanente.

Durante el encuentro, Sheinbaum destacó que los pueblos indígenas representan la esencia histórica y cultural de México.

“Cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas hablamos de la esencia de México, de la fuerza de México y de la grandeza cultural de nuestro país”, afirmó.

La mandataria recordó que la historia nacional está profundamente ligada a las luchas de los pueblos originarios y reiteró que su administración continuará impulsando acciones para fortalecer sus derechos y condiciones de vida.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez agradeció el apoyo del Gobierno de México hacia las comunidades indígenas del Estado de México y subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación comunitaria.

La mandataria estatal destacó que este tipo de programas permiten que las propias comunidades definan sus prioridades y administren recursos destinados a mejorar su infraestructura y calidad de vida.

Como parte de la jornada, la presidenta fue recibida con una ceremonia tradicional de pueblos originarios del Estado de México. Asimismo, el Himno Nacional Mexicano fue interpretado por niñas y niños de la comunidad mazahua, en un acto que resaltó la riqueza cultural y lingüística de las comunidades indígenas de la entidad.

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JVR