Permanente recibe reformas de Sheinbaum para proteger derechos de autor y evitar prácticas desleales.

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Laura Itzel Castillo, informó que fueron recibidas dos iniciativas enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocadas en fortalecer la protección de los derechos de autor y combatir prácticas abusivas relacionadas con la propiedad intelectual y los servicios digitales.

A través de sus redes sociales, la legisladora detalló que la primera propuesta plantea reformar y adicionar la Ley Federal del Derecho de Autor “en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet”, iniciativa que será turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y análisis.

Asimismo, explicó que la segunda iniciativa busca “reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial”, por lo que será enviada a la Cámara de Senadoras y Senadores para su revisión legislativa.

Laura Itzel Castillo señaló que ambas propuestas están encaminadas a “proteger los derechos de autoría y evitar prácticas desleales o abusivas”, en medio del debate sobre la regulación de contenidos, la propiedad intelectual y la responsabilidad de plataformas digitales.

“En el Congreso de la Unión seguimos trabajando con energía y por el bien del Pueblo de México”, expresó Castillo Juárez al dar a conocer la recepción de las iniciativas presidenciales.

El día de hoy recibimos dos iniciativas de la Presidenta @Claudiashein:



La primera propone reformar y adicionar la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet. Será turnada a la Cámara de Diputados.



La… pic.twitter.com/PulrbCNpnS — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) May 29, 2026

Lo que más destacó de estas iniciativas fueron las sanciones penales y administrativas relacionadas con marcas, patentes y derechos industriales.

Además, las reformas, se informó, buscan dar facultades al Gobierno de México para perseguir y castigar los delitos relacionados con la falsificación de productos, el robo de secretos industriales, el uso no autorizado de patentes y la distribución/venta de productos pirata.

La piratería en México representa alrededor del 8.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), colocando al país a la cabeza de Latinoamérica, de acuerdo a un reciente estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi).

Anualmente, el mercado ilegal mueve unos 63 mil millones de dólares en México, con pérdidas para el fisco de 18 mil millones de dólares.

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JVR