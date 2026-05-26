México revisará denuncias de piratería por el Mundial

LA PROCURADURÍA Federal del Consumidor (Profeco) dijo que revisará las denuncias hechas por el responsable de la sede capitalina para la Copa del Mundo de futbol, que pidió combatir la piratería en Ciudad de México, sobre todo la ligada a los servicios de transmisión no autorizados para el torneo que iniciará el 11 de junio.

El fin de semana, el Host City Manager de Ciudad de México, Félix Aguirre, envió una carta al titular de la Profeco, César Escalante, alertándolo sobre la piratería de marcas, diseños, imágenes, música y derechos de transmisión del mayor evento deportivo, catalogándolo como “un problema muy serio por el daño económico que genera” y pidiéndole una campaña informativa para alertar a los consumidores sobre los riesgos, como el fraude financiero o robo de datos personales.

“Le pedí al equipo jurídico (de Profeco) que revise todas las atribuciones que tiene la institución”, dijo Escalante en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “El asunto sí es atender su petición y vamos a ir revisando cómo vamos a hacerlo”, agregó.

Aguirre acusa a las siguientes plataformas de ofrecer los partidos del Mundial —que coorganiza México junto con Canadá y Estados Unidos— de manera ilegal: KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV y PopTV. Ninguna de las plataformas respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La piratería en México representa alrededor del 8.0 por ciento del PIB, colocando al país a la cabeza de Latinoamérica, de acuerdo a un reciente estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi). Anualmente, el mercado ilegal mueve unos 63 mil millones de dólares en México, con pérdidas para el fisco de 18 mil millones de dólares.