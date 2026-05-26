Exportación nacional repunta 32% en abril

El valor de las exportaciones que realizó México en abril, se situó en 72 mil 041.8 millones de dólares, un incremento de 32.6 por ciento en su comparación con el mismo periodo del año pasado; mientras que las importaciones se ubicaron en un nivel de 67 mil 521.8 millones de dólares o un crecimiento de 24.1 por ciento, lo que provocó que el superávit del país disminuyera; ambas cifras han sido las más altas desde que el país se encuentra en un tratado de libre comercio.

Las exportaciones se incrementaron por las no petroleras, en especial, por las de manufactura, seguidas de las extractivas y de las agropecuarias.

En el cuarto mes del año, las exportaciones no petroleras totales alcanzaron los 69 mil 994.8 millones de dólares; es decir, crecieron 33.5 por ciento, impulsadas principalmente por las manufactureras que ascendieron a 65 mil 687 millones de dólares o 34 por ciento más en su comparación anual. Las agropecuarias sólo se incrementaron 0.1 por ciento, y las extractivas, 71 por ciento para ubicarse en 2 mil 078 millones de dólares.

El Dato: En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones totales alcanzaron los 247 mil 627.8 mdd.

Al interior de las manufactureras, las automotrices se ubicaron en 16 mil 566.8 millones de dólares o un incremento de 8.2 por ciento anual; no obstante, las ventas hacia Estados Unidos se contrajeron 5.8 por ciento y las que se dirigieron a otros países aumentaron 22.5 por ciento a tasa anual. Por su parte, las no automotrices ascendieron a 49 mil 120.2 millones de dólares o un aumento de 45.8 por ciento si se compara con abril del 2025.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, las exportaciones no petroleras de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos crecieron más que las automotrices, pero el perfil de exportación de México “se ha deteriorado” porque las primeras tienen menor valor agregado que las segundas. Y resaltó que la debilidad de las exportaciones automotrices se debe al comercio con Estados Unidos y a los aranceles sectoriales que tienen estas mercancías.

Sobre las importaciones totales, éstas se ubicaron en 67 mil 521.8 millones de dólares o un crecimiento anual de 24.1 por ciento, impulsadas por las no petroleras y en menor medida las petroleras, refirió el Inegi.

Las petroleras se ubicaron en 62 mil 779.1 millones de dólares, un alza de 26.4 por ciento, impulsadas por la compra de bienes intermedios con un valor de 54 mil 228.3 millones de dólares o un incremento anual de 29.8 por ciento.

Exportación nacional repunta 32% en abril ı Foto: Especial

Con lo anterior, en el cuarto mes del año, la balanza comercial tuvo un saldo de 4 mil 520 millones de dólares; es decir, México vendió más mercancías de las que importó; sin embargo, el superávit fue menor al de marzo cuando se ubicó en 5 mil 932 millones de dólares.

“El superávit comercial de abril valida la consolidación del sector externo no petrolero como principal vector de expansión del comercio exterior… Sin embargo, la posición externa continúa sujeta a riesgos estructurales: la contracción sostenida en los volúmenes de exportación petrolera limita su rol como amortiguador del saldo comercial, mientras que el sector automotriz muestra signos de desaceleración en un entorno de elevada incertidumbre ante la revisión del T-MEC”, destacó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en Jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).