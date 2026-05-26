Alcanza IED cifra récord en el 1.er trimestre del año

En el primer trimestre, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ubicó en 23 mil 591 millones de dólares lo que significó un crecimiento de 10.4 por ciento a tasa anual con cifras preliminares, este avance fue impulsado por un incremento en las nuevas inversiones y las reinversiones; no obstante, las cuentas entre compañías tuvieron una contracción; analistas destacaron que, pese a aumentos, inversionistas se muestran cautelosos.

“Durante el primer trimestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa presentó un nuevo récord histórico. Esto es muy relevante, es una buena señal para nuestra economía. Segunda conclusión, los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México”, indicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, durante una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados.

El Dato: En Guanajuato, Estado de México y Querétaro se anunciaron inversiones en fabricación de automóviles, autopartes y proyectos de electromovilidad.

Del total de la IED, las nuevas inversiones fueron por un valor de mil 705 millones de dólares, lo que significó un incremento de 7.5 por ciento a tasa anual, ya que en los mismos meses del año pasado se ubicaron en mil 586 millones de dólares.

Asimismo, las nuevas inversiones representaron 7.2 por ciento del total de la IED que llegó al país, de acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, esta proporción es mínima si se comparara con el promedio de 27.3 por ciento que se registró en el primer trimestre de cada año desde 1999.

A su vez, Ebrard Casaubón sostuvo que la IED tuvo impulso porque el monto de reinversión de utilidades pasó de 16 mil 647 millones de dólares a 22 mil 222 millones de dólares, un incremento anual de 33.5 por ciento, lo que se tradujo en una “muy buena señal también porque quiere decir que están reinvirtiendo en México”.

15 entidades del país recibieron IED en el primer trimestre

La analista de Banco Base señaló que el incremento en la reinversión de utilidades se dio, luego de tener dos trimestres consecutivos de desinversión, y ésta representó 94.2 por ciento del total de la IED que llegó al país, “es la mayor proporción para un primer trimestre desde 2024 y, antes de esa fecha, es la más alta desde que comienza la serie en 1999. Lo anterior deja entrever que los inversionistas están siendo cautelosos y evitan comprometerse con nuevos proyectos”.

Respecto a las cuentas entre compañías éstas registraron una desinversión de 336 millones de dólares en el primer trimestre y como proporción de la IED total representó -1.42 por ciento.

El secretario de Economía destacó que los sectores donde la IED aumentó fueron servicios financieros y de seguros con un alza de 28.8 por ciento; fabricación de vehículos con 20.4 por ciento; minería, 39.7 por ciento; construcción, 96.3 por ciento; fabricación de equipo de computación y componentes eléctricos, 58.7 por ciento; transportes correos y almacenamiento con 123.3 por ciento.

“Este dinamismo refleja que los inversionistas globales siguen percibiendo a México como plataforma de expansión manufacturera e integración regional”, agregó.

El Tip: En Baja California y Querétaro se anunció la expansión de línea de producción de electrodomésticos, destacó la Secretaría de Economía.

El récord de inversión extranjera que llegó al país fue impulsado por el capital estadounidense que registró un crecimiento de 23.6 por ciento para ubicarse en 10 mil 210 millones de dólares; siguió España con 18.5 por ciento y alcanzó los 3 mil 804 millones de dólares; Australia con 19.6 por ciento para situarse en mil 446 millones de dólares; Japón, 31.5 por ciento o 985 millones de dólares y finalmente, Canadá, 12.2 por ciento o 894 millones de dólares.

“La mayor inversión extranjera directa desde los Estados Unidos evidencia la certidumbre en la relación comercial de largo plazo bajo el tratado que tenemos o dentro del tratado que tenemos con los Estados Unidos”, acotó Ebrard Casaubón.

Las inversiones de Estados Unidos se encuentran dirigidas hacia rubros como software, hotelería, dispositivos médicos, plataformas digitales, industria automotriz y banca múltiple; las empresas españolas han dirigido su capital a banca múltiple, plantas generadoras de energía, hotelería y comercio al por menor; Australia, autopistas y carreteras y autopartes; Canadá, fondos de inversión, alquiler de vehículos y transporte de gas natural.

El funcionario resaltó que, las principales entidades de destino de la IED fueron la Ciudad de México en proyectos de banca y seguros, industria automotriz, e industria del tabaco; le siguió Estado de México en vías de comunicación, banca múltiple, fabricación de vehículos y productos farmacéuticos; Nuevo León en comercio al por mayor, autopartes, equipos de aire acondicionado y componentes electrónicos.

IED alcanza cifra récord en el primer trimestre del año ı Foto: Especial

Agregó que con la llegada de la IED en los sectores de manufactura, servicios financieros, minería y construcción se han robustecido, “la agilidad de la inversión afianza las capacidades productivas nacionales porque amplía los recursos en servicios financieros para nuevos proyectos, mejora la infraestructura y consolida el dinamismo del sector manufacturero, y por último, el buen desempeño de la inversión extranjera directa envía señales claras de fortaleza económica y genera una perspectiva favorable para el crecimiento económico del país este año y en los próximos años”.