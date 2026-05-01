Gobierno impartirá taller en línea sobre reducción de comisiones en pagos electrónicos | FECHA y REGISTRO

El Gobierno de México invitó a empresarios gasolineros a participar en un taller informativo sobre la reducción de comisiones en pagos electrónicos aplicadas a la venta de combustibles, una medida que ya está vigente desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2026.

El objetivo del encuentro es acercar a los permisionarios los detalles de la resolución que adiciona la Décima Bis a las disposiciones aplicables a redes de medios de disposición.

Esta modificación incide en las operaciones de venta de gasolina y diésel que se realizan mediante tarjetas u otros medios electrónicos.

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IInvitan a gasolineros a conocer cambios en comisiones electrónicas. ı Foto: Especial

El taller se realizará el 2 de mayo de 2026 en modalidad remota. El horario será enviado por correo electrónico una vez que las personas interesadas completen su registro en la plataforma habilitada por las autoridades, de acuerdo con el comunicado (en ESTE ENLACE).

Para participar, es necesario contar con una conexión estable a internet. Se otorgará un único acceso por razón social o persona física. El registro deberá efectuarse con el RFC vinculado al permiso vigente.

#Entérate | Convocatoria dirigida a las y los empresarios del sector gasolinero

🔗 Regístrate aquí: https://t.co/xhtLqY4DhD pic.twitter.com/FYSzieqVAR — SENER México (@SENER_mx) May 1, 2026

El Gobierno federal destacó que esta convocatoria busca fortalecer la comunicación con el sector.

“Se refrenda el compromiso de mantener una coordinación permanente con el sector gasolinero, en beneficio del pueblo de México”, señala el comunicado.

La invitación forma parte de las acciones para facilitar la adopción de pagos electrónicos en el sector energético y dar a conocer los beneficios derivados de la reducción en las comisiones.

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