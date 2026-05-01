Arca Continental mantiene liderazgo ESG en América Latina con séptima inclusión en índice Dow Jones

La empresa utiliza actualmente un 39% de energía renovable en sus centros de producción regionales.

La embotelladora Arca Continental fue ratificada por séptimo año consecutivo en el Dow Jones Best-In-Class MILA Pacific Alliance, al destacar por su desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que consolida su posición dentro de los principales referentes de sostenibilidad en la región.

La compañía explicó que este reconocimiento la ubica entre las emisoras más sólidas dentro del S&P MILA Pacific Alliance Composite, donde sólo participan empresas que superan a sus pares en prácticas responsables. Esta permanencia, indicó, responde a una estrategia corporativa que incorpora la sostenibilidad como un componente transversal en sus operaciones y toma de decisiones.

Arca Continental consolida su modelo de negocio bajo criterios de responsabilidad ambiental y social. ı Foto: Arca Continental

Entre los avances más recientes, resaltó el uso de 36.6% de resina reciclada en empaques y un consumo de 39% de energía renovable en sus centros productivos, cifras que reflejan un proceso gradual de transición hacia modelos más eficientes. Asimismo, reportó beneficios en acceso al agua para más de un millón de personas en las comunidades donde opera.

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A este resultado se suma su permanencia en el S&P Global Sustainability Yearbook, donde cumple cuatro años consecutivos dentro de la industria de bebidas, reforzando su visibilidad ante inversionistas con enfoque ESG.

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