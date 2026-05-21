Protegen al pulque de Tlaxcala

Develación de la placa de la declaratoria de indicación geográfica, ayer.

El Gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros recibió formalmente la Declaratoria de Protección de la Indicación Geográfica Pulque de Tlaxcala, reconocimiento otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), resultado de un proceso impulsado desde el inicio de la actual administración para preservar y fortalecer una de las tradiciones más representativas de la entidad.

Durante el evento en el que se develó una placa conmemorativa por este reconocimiento, la mandataria destacó que la declaratoria representa un logro histórico y el reconocimiento a una tradición ancestral preservada por generaciones.

“Recibimos la declaración, un logro que iniciamos el pasado 13 de octubre de 2025 al presentar la solicitud ante el IMPI, pero que nos llevó años; casi a mi llegada empezamos con esta lucha”, expresó.

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La mandataria explicó que la protección reconoce jurídicamente el conocimiento y trabajo de las comunidades productoras de 25 municipios; además, representa un acto de justicia social para quienes han mantenido viva esta tradición. Afirmó que el pulque simboliza identidad, memoria y resistencia cultural de los pueblos originarios.

Cuéllar Cisneros resaltó que este logro permite fortalecer el desarrollo económico local para productores, tlachiqueros y familias vinculadas a esta cadena productiva, además de impulsar actividades relacionadas con el turismo, la gastronomía, la artesanía y los servicios locales.

El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, explicó que la declaratoria permitirá garantizar la autenticidad del producto y combatir la piratería, evitando que productores ajenos a los 25 municipios utilicen el nombre Pulque Tlaxcala.

Añadió que el estado cuenta con aproximadamente 648 hectáreas de producción agavera y una elaboración superior a 37 mil litros, actividad que genera derrama económica y sustento para numerosas familias productoras.