Otra cara en proyecto en Punta Mita: aceleran detener a ambientalistas

Un juez de primera instancia con sede en Bahía de Banderas emitió una orden de aprehensión contra al menos seis ambientalistas y habitantes que se oponen a la construcción de un desarrollo turístico en playa Las Cocinas de Punta Mita, Nayarit, mientras el polémico proyecto inmobiliario avanza, pese a no cumplir con los acuerdos suscritos ante las autoridades del estado, encabezadas por Miguel Ángel Navarro.

De acuerdo con la defensa legal de los indiciados, las órdenes judiciales están dirigidas a habitantes y prestadores de servicios que han participado en protestas contra el desarrollo turístico vinculado a Cantiles de Mita, S.A. de C.V., filial de Grupo Dine.

El Dato: VECINOS Y ACTIVISTAS denuncian que la construcción invade la línea de playa y amenaza un ecosistema costero con áreas de desove de tortugas marinas y vegetación.

Las acusaciones incluyen los delitos de amenazas, daños a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa.

TE RECOMENDAMOS: Para frenar proyecto en playa Las Cocinas Buscan activistas seguir los pasos de Mahahual

Estas órdenes de aprehensión se dan casi un mes después de que las manifestaciones comenzaron a hacerse virales.

También surgen luego de que en semanas recientes las manifestaciones se han mantenido sin bloqueos ni ingreso a la zona de obras.

La defensa legal de los activistas cuestionó la rapidez con la que el Ministerio Público integró las carpetas de investigación, al señalar que el proceso judicial avanzó con una velocidad inusual frente a otros casos similares.

El Tip: EL DESARROLLO contempla mil residencias y 4 hoteles, y un plan de membresías con campos de golf y clubes.

LA COMUNIDAD protesta, ante la custodia de policías estatales, el martes pasado. ı Foto: Especial

Varias organizaciones y ciudadanos de Nayarit emitieron un comunicado al respecto en el que señalaron que el Gobierno estatal que encabeza el morenista Miguel Ángel Navarro “instrumentaliza las instancias de impartición de justicia y de seguridad pública cuidando intereses económicos y alejándose del mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que defienden la vida”.

Aunado a lo anterior, los habitantes de Punta Mita señalan que el proyecto ecoturístico avanza a pesar de que no se cumplieron acuerdos con las autoridades, los cuales consistían respetar las playas y el libre acceso a los 20 metros de Zona Federal Marítima Terrestre en playa Las Cocinas.

Luego de que las protestas resonaran en Palacio Nacional, el pasado 29 de abril el gobernador de Nayarit, Miguel Navarro, informó que, tras una reunión, los inversionistas del proyecto turístico accedieron a ampliar la franja libre de construcción de cinco a 10 metros, pese a que son 20 metros los que pertenecen a la zona federal, de acuerdo con la ley.

Grupo Dine ha mencionado que sus trabajos cuentan con todos los permisos y autorizaciones aplicables emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y han sido verificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La semana pasada, a pesar de las protestas y reuniones que sostuvieron habitantes de Punta Mita con autoridades federales y estatales, el colectivo Batalla por la Playa y el Comité de Punta de Mita reportaron la conclusión del proyecto de escollera en la costa de playa Las Cocinas.

Los habitantes de Punta Mita se quejaron de que no existió transparencia plena a la que legal y moralmente estaban obligados los desarrolladores, particularmente respecto al alcance real de la obra, sus impactos ambientales presentes y futuros, así como la entrega oportuna y completa de permisos, estudios técnicos y documentación sustantiva del proyecto.

Añadieron que a lo largo de diversas reu-niones prevaleció una preocupante falta de claridad y en distintos momentos existió resistencia a compartir información de manera íntegra, lo que generó una desconfianza legítima dentro de la comunidad.

En entrevista con La Razón, Efraín López, vocero del Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas, dijo que temen represalias por parte de autoridades de Nayarit, ya que en los últimos días han recibido llamadas anónimas y a su alrededor se mueven autos desconocidos, con vidrios polarizados.

“Tenemos temor. Vemos más autos que nadie conoce, pues el pueblo es muy pequeño. Todos nos conocemos; somos menos de dos mil habitantes. Luego que vemos autos sin identificarse, corre la voz que por ahí anda tal persona que no se ve muy amigable”, dijo.

Buscan activistas seguir los pasos de Mahahual

| Por Alan Gallegos |

IMPULSADOS POR MAHAHUAL, en donde el Gobierno federal anunció que no se darán permisos para la construcción de un megaparque acuático, ahora los habitantes y activistas de Punta Mita también llevan adelante una petición en change.org que busca frenar un proyecto de desarrollo en playa Las Cocinas.

“Tras las recientes declaraciones de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) respecto a la situación de Mahahual, ha comenzado a tomar fuerza una campaña de recolección de firmas en change.org en apoyo a esta causa”, señalaron fuentes próximas al caso de Nayarit.

VISTA de la playa Las Cocinas de Nayarit, punto de polémica, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Los habitantes de Punta Mita buscan repetir y conseguir las más de dos millones de firmas que logró la petición ciudadana para frenar el proyecto turístico Perfect Day México, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Quintana Roo.

La iniciativa, denominada “Alto al proyecto que busca privatizar playa Las Cocinas, Nayarit”, sumaba ayer 121 mil 962 firmas y busca, además del libre acceso a la playa, no alterar “drásticamente el hábitat de numerosas especies en peligro de extinción”, según se consigna.

“Playa Las Cocinas es la única playa que no ha sido privatizada en Punta Mita, Nayarit. No podemos seguir permitiendo que en México se nos quite el derecho de visitar nuestras playas, tal como lo estipula la Ley General de Bienes Nacionales. Además, debemos proteger el entorno natural y la biodiversidad que depende de él. La amenaza de un nuevo proyecto de desarrollo en playa Las Cocinas no sólo atenta contra nuestra libertad de acceso, sino que también representa un grave peligro para el ecosistema local”, dice la iniciativa.

Los habitantes de Punta Mita también mencionaron que se ha iniciado una recaudación de fondos a través de GoFundMe para cubrir gastos de asesoría y defensa legal de las personas que hoy están siendo señaladas por el gobierno de Nayarit por defender el litoral, el acceso a la playa y la protección del ecosistema y la fauna local.