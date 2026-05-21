Buscan activistas seguir los pasos de Mahahual

VISTA de la playa Las Cocinas de Nayarit, punto de polémica, en imagen de archivo.

IMPULSADOS POR MAHAHUAL, en donde el Gobierno federal anunció que no se darán permisos para la construcción de un megaparque acuático, ahora los habitantes y activistas de Punta Mita también llevan adelante una petición en change.org que busca frenar un proyecto de desarrollo en playa Las Cocinas.

“Tras las recientes declaraciones de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) respecto a la situación de Mahahual, ha comenzado a tomar fuerza una campaña de recolección de firmas en change.org en apoyo a esta causa”, señalaron fuentes próximas al caso de Nayarit.

VISTA de la playa Las Cocinas de Nayarit, punto de polémica, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Los habitantes de Punta Mita buscan repetir y conseguir las más de dos millones de firmas que logró la petición ciudadana para frenar el proyecto turístico Perfect Day México, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Quintana Roo.

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La iniciativa, denominada “Alto al proyecto que busca privatizar playa Las Cocinas, Nayarit”, sumaba ayer 121 mil 962 firmas y busca, además del libre acceso a la playa, no alterar “drásticamente el hábitat de numerosas especies en peligro de extinción”, según se consigna.

“Playa Las Cocinas es la única playa que no ha sido privatizada en Punta Mita, Nayarit. No podemos seguir permitiendo que en México se nos quite el derecho de visitar nuestras playas, tal como lo estipula la Ley General de Bienes Nacionales. Además, debemos proteger el entorno natural y la biodiversidad que depende de él. La amenaza de un nuevo proyecto de desarrollo en playa Las Cocinas no sólo atenta contra nuestra libertad de acceso, sino que también representa un grave peligro para el ecosistema local”, dice la iniciativa.

Los habitantes de Punta Mita también mencionaron que se ha iniciado una recaudación de fondos a través de GoFundMe para cubrir gastos de asesoría y defensa legal de las personas que hoy están siendo señaladas por el gobierno de Nayarit por defender el litoral, el acceso a la playa y la protección del ecosistema y la fauna local.