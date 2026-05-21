Con ataques, rebrota la violencia en Zacatecas

FUERZAS DE SEGURIDAD locales y federales custodian la zona donde el martes dos hombres fueron localizados ejecutados dentro de un domicilio de la capital estatal.

La violencia a mayor escala se reavivó en Zacatecas, luego de que ocurriera un ataque armado contra policías estatales y un posterior enfrentamiento que dejó dos delincuentes abatidos en el municipio de Trinidad García de la Cadena, así como diversos bloqueos carreteros.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles, cuando presuntos integrantes del crimen organizado atacaron a balazos a los uniformados y posteriormente se reportaron bloqueos carreteros en los tramos de Jalpa a Aguascalientes y hacia Huanusco, en el sur del estado, presuntamente como respuesta al abatimiento de los dos agresores.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas informó que los elementos de la Policía Estatal Preventiva se encontraban en el auditorio de Trinidad García de la Cadena en el momento en que fueron agredidos.

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El Dato: TRINIDAD GARCÍA de la Cadena es un municipio fronterizo con Jalisco; la zona está marcada por violencia asociada a la disputa territorial entre grupos del crimen.

Añadió que, tras la intervención inmediata de las corporaciones de seguridad, el personal policial se reporta sin elementos lesionados o sin vida.

“La situación se encuentra controlada; no obstante, se mantiene un despliegue operativo coordinado de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, por lo que se recomienda a la ciudadanía transitar con precaución y atender las indicaciones de la autoridad”, señaló en un comunicado.

Medios locales reportaron que el enfrentamiento entre autoridades y los civiles armados duró cerca de una hora y los bloqueos ocurrieron en las curvas de Santa Juana, en la salida de Jalpa a Calvillo, Aguascalientes, y en el tramo que conduce hacia Huanusco, donde despojaron a choferes de un tractocamión y un vehículo, a los que prendieron fuego para impedir el tránsito.

2 diques viales se registraron ayer en la zona sur del estado

En la cabecera municipal de Trinidad García de la Cadena quedaron abandonadas motocicletas presuntamente utilizadas en el ataque armado contra los oficiales. También hubo aseguramiento de armas y diversos indicios en la zona.

Aunque la violencia es constante en la entidad, en los últimos meses había disminuido la incidencia delictiva. Sin embargo, a los hechos ocurridos en Trinidad García de la Cadena se suman otros, como el ocurrido el sábado pasado, cuando oficiales fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de vigilancia en el municipio de Pinos.

En aquella ocasión, los uniformados fueron sorprendidos por personas armadas mientras patrullaban la carretera estatal 144, en las inmediaciones de la comunidad El Obraje.

La Secretaría de Seguridad Pública informó entonces que la agresión dejó a dos policías heridos y no se reportaron personas detenidas.

La violencia se había mantenido en un impasse desde el pasado 12 de febrero, cuando policías estatales, comisionados como escoltas de la familia del cantante Pepe Aguilar, fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Villanueva, al sur de Zacatecas.

Los civiles armados utilizaron explosivos —al parecer dos granadas— y armas de alto calibre contra el convoy de los agentes, quienes repelieron la embestida armada y pidieron auxilio.