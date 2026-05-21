Sufre atentado un exmunícipe de Soconusco

LUEGO de la emboscada, llevaron a la persona a un hospital.

ROLANDO SINFOROSO Rosas, expresidente municipal de Soconusco y actualmente operador político de Morena en Veracruz, resultó herido tras un ataque armado en la carretera estatal Acayucan-San Pedro Soteapan, a la altura de la comunidad de Comején.

De acuerdo con los reportes, una mujer presumiblemente ligada a Morena, y que acompañaba al exalcalde durante el ataque, fue asesinada luego de que ambos fueran emboscados por un comando tras salir de una reunión.

Según medios locales, tras la agresión el exedil consiguió avanzar hasta la comunidad de Comején, sitio donde recibió ayuda de personal médico antes de ser trasladado a un hospital de Acayucan.

TE RECOMENDAMOS: Para frenar proyecto en playa Las Cocinas Buscan activistas seguir los pasos de Mahahual

Sinforoso Rosas fue presidente municipal de Soconusco durante el periodo 2018-2021, luego de ganar las elecciones bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero posteriormente se apartó de las filas del partido naranja y comenzó a colaborar políticamente con Morena.

El Tip: LA VÍCTIMA gobernó el municipio veracruzano de 2018 a 2021, luego de ganar las elecciones con menos de 100 votos de diferencia entre él y su oponente de PAN-PRD.

Es hermano del actual alcalde de Soconusco, Cristóbal Rosas, quien llegó abanderado por Movimiento Ciudadano.

Tras el atentado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que inició una investigación para esclarecer los hechos y todavía no se tiene ninguna persona detenida.

De igual forma, elementos de la fiscalía acordonaron la zona, levantaron indicios balísticos e iniciaron las investigaciones para determinar el móvil de la agresión.

Fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron un operativo de seguridad en municipios de la región, para dar con los responsables del ataque armado.

7 tiros recibió el exalcalde en las piernas

No es la primera vez en este año que se registra un atentado en contra de algún exalcalde en el estado de Veracruz, entidad que ha sido señalada por su alto índice de violencia política.

El pasado 28 de febrero, Nahúm Álvarez Pellico, exmunícipe de Ixtaczoquitlán, municipio en la zona centro del estado de Veracruz, sufrió un atentado en el municipio de Fortín de las Flores.