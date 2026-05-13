Senadora de Morena comete pifia al citar a Juárez; ‘el derecho al respeto ajeno es la paz’

La participación de la senadora de Morena, Sandra Simey Olvera Bautista, generó reacciones en redes sociales luego de que pronunciara de manera incorrecta una de las frases más conocidas del expresidente Benito Juárez durante un debate en la Comisión Permanente.

La legisladora intervenía en tribuna para defender la postura de la llamada Cuarta Transformación frente a las críticas de la oposición sobre temas de soberanía nacional y cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

En medio de su discurso, Sandra Simey Olvera intentó citar la frase atribuida a Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Sin embargo, terminó pronunciando la frase de manera errónea al decir, “entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno, es la paz”.

El tropiezo provocó reacciones inmediatas entre usuarios de redes sociales, quienes difundieron el video del momento y señalaron la confusión de la legisladora al citar una de las expresiones históricas más conocidas en México.

Durante su participación, la senadora también lanzó críticas contra el PRI y el PAN, a quienes acusó de actuar en favor de intereses extranjeros y de no respaldar las reformas impulsadas por Morena en materia de soberanía nacional.

La sesión estuvo marcada por interrupciones y reclamos entre legisladores, particularmente con la senadora Lilly Téllez, lo que obligó a la Mesa Directiva a pedir orden en varias ocasiones.

Asimismo, Olvera Bautista defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal y respaldó el trabajo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, además de reiterar su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La senadora cerró su discurso asegurando que Morena representa la defensa de la soberanía nacional y del proyecto de la Cuarta Transformación.

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MSL