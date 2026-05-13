Alumnos del IPN protestan y denuncian ‘dirección incompetente, corrupta y represiva’

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación

Estudiantes y demás miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron a protestar en calles de la Ciudad de México para exigir al Gobierno Federal que atienda sus demandas, derivadas de una inconformidad con la dirección de Arturo Reyes Sandoval al frente de esta casa de estudios y a la cual señalaron de ser “incompetente, corrupta y represiva”.

El contingente avanzó durante la tarde hacia la Secretaría de Gobernación con la intención de entregar su pliego petitorio directamente a la titular, Rosa Icela Rodríguez, sin embargo se les dio a conocer que ella se encuentra fuera para atender el conflicto de violencia que vive Chilapa.

Personal de la dependencia les ofreció atención por medio de una comisión a lo cual se negaron.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación ı Foto: Cuartoscuro

Los estudiantes permanecieron alrededor de la secretaría durante varias horas. Una parte del contingente decidió movilizarse hacia Paseo de la Reforma para bloquear la vialidad.

Hacia las 17:30 horas, una parte del grupo que se quedó en la secretaría de gobernación persiguió a dos hombres identificados como parte del personal de dicha dependencia a los cuales acusaron de burlarse de su movilización.

Después del conato de bronca y tras no ver una respuesta satisfactoria a su protesta, todos decidieron alcanzar a sus compañeros sobre reforma.

El paso fue acompañado por múltiples consignas que con insultos y reclamos descalificaban la dirección que Reyes Sandoval ha dado al Politécnico.

Al llegar a Paseo de la Reforma, los alumnos decidieron concluir su movilización e intentaron ponerse de acuerdo sobre cómo continuar con su protesta. Entre las opciones comentaron el acudir a la conferencia presidencial de este jueves, para intentar entregar su pliego petitorio así como organizarse entre el resto de planteles del politécnico para llamar a un paro general.

Dentro del documento señalan que diversas escuelas de esta casa de estudios se han levantado desde años atrás en lucha “en contra de una dirección incompetente, corrupta y represiva, exigiendo exigiendo como estudiantes y trabajadores nuestro derecho constitucional a una educación digna y de calidad, así como mejores condiciones laborales respectivamente”.

Acusaron que sus movilizaciones han derivado en actos de intimidación policíaca, acoso político, censura y también acoso laboral.

He llamado inmediato al que se le dio lectura fue a que se firma un acuerdo administrativo vinculante en el que participe la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaría de Gobernación, así como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y autoridades del IPN.

Los alumnos aseguraron que en los últimos seis años se han llevado a cabo actos de corrupción, negligencia, autoritarismo, peculado y nepotismo por parte de los funcionarios, muestra de lo cual mencionaron al Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Entre las promociones exigidas se encuentra la de Arturo Reyes Sandoval sobre quién exigen una destitución inmediata.

Asimismo hicieron un llamado a que las autoridades emprendan una investigación a profundidad y que se proceda con el congelamiento de cuentas para asegurar recursos del Politécnico, al acusar que estos han sido utilizados de manera indebida.

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MSL