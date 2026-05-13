Morena y aliados ratifican coalición para 2027; prometen revisar perfiles ‘sin antecedentes cuestionables’

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, anunció que las candidaturas de la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones de 2027 serán definidas mediante tres filtros: encuestas, opinión ciudadana y la revisión de que los aspirantes “no tengan antecedentes cuestionables”.

Durante una conferencia de prensa encabezada por Ariadna Montiel Reyes, participaron también la senadora Karen Castrejón Trujillo; el senador Alberto Anaya Gutiérrez; así como legisladores y dirigentes de los tres partidos aliados, quienes confirmaron que la coalición se mantendrá para el proceso electoral de 2027.

¡Reafirmamos que vamos juntos en unidad por el pueblo de México!



En conferencia de prensa, la Presidenta Nacional de Morena, @A_MontielR; la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro Partido-Movimiento, @CitlaHM; la dirigente nacional del @partidoverdemex,… pic.twitter.com/gQmUzOc4dv — Morena (@PartidoMorenaMx) May 14, 2026

Citlalli Hernández explicó que desde su nombramiento al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena se han realizado reuniones semanales con las dirigencias del PT y del PVEM para delinear la ruta electoral rumbo al próximo año.

“La coalición está unida, está fuerte y existe voluntad del Partido del Trabajo, de Morena y del Partido Verde de ir juntos rumbo al próximo proceso electoral”, sostuvo.

La dirigente destacó que las fuerzas políticas buscan construir acuerdos “de manera fraterna” para definir en qué estados y municipios competirán unidos y en cuáles podrían ir separados por estrategia electoral.

Asimismo, afirmó que la alianza tiene como objetivo disputar las gubernaturas en juego, mantener la mayoría en el Congreso federal y fortalecer su presencia en congresos locales y principales ciudades del país.

Por su parte, Karen Castrejón aseguró que el PVEM llega fortalecido al próximo proceso electoral y reiteró que la alianza con Morena y el PT “ha dado muy buenos resultados”.

La dirigente ecologista adelantó que uno de los temas prioritarios será blindar los perfiles de quienes aspiren a candidaturas.

“Vamos a trabajar en los perfiles que tendrán que tener aquellos que aspiren a gobernar sus estados, municipios y distritos. Tenemos que blindar este proceso electoral”, expresó.

En tanto, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, sostuvo que la decisión de mantener la coalición “ya está tomada” y aseguró que no habrá marcha atrás.

“Es una coalición abierta a candidaturas ciudadanas, pero también hemos tomado el acuerdo de construir una plataforma política común. Es una coalición de valores y nuestras causas son las mejores causas del pueblo de México”, señaló.

Finalmente, Ariadna Montiel afirmó que Morena continuará fortaleciendo el trabajo territorial y reiteró que la alianza busca dar continuidad al proyecto político que gobierna actualmente el país.

“Lo que hoy estamos diciéndole a México es que esta coalición es para seguir abonando al desarrollo de nuestro país; es una coalición de proyecto”, indicó.

La dirigente morenista enfatizó que “los candidatos de la alianza deberán ser perfiles honestos y con respaldo ciudadano”.

“Hemos sido muy claros en que nuestros representantes serán hombres y mujeres muy honestos”, concluyó.

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MSL