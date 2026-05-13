Sheinbaum se reúne con el CCE y otros empresarios para abordar perspectivas de la economía mexicana.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y otros representantes de cámaras empresariales.

En una publicación hecha en redes sociales, la mandataria federal informó que en el encuentro se abordaron las perspectivas para la economía mexicana.

“Esta mañana nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos representantes de Cámaras Empresariales. Coincidimos en buenas perspectivas para la economía mexicana”, escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la red social X.

Esta mañana nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos representantes de Cámaras Empresariales. Coincidimos en buenas perspectivas para la economía mexicana. pic.twitter.com/bW6lYjhjoX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 14, 2026

Dicho encuentro ocurrió después de que la calificadora S&P mantuvo en BBB la nota crediticia de México; sin embargo, la perspectiva la revisó a negativa, reflejando una consolidación fiscal “muy lenta” por un bajo crecimiento, mayor deuda y mayor carga de intereses.

Además, la incertidumbre en torno a la revisión de este año del acuerdo entre México, EU y Canadá (T-MEC), también afecta la confianza de inversionistas, indicó S&P.

La firma también bajó a negativa la perspectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo apoyo presiona el crecimiento de México, según indicó la calificadora en un comunicado.

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JVR