Juegan botargas partido para promover la salud y activación en el Mundial Social 2026

El “Mundial de Botargas por la Salud” se realizó en el marco de las actividades del “Mundial Social 2026”, en donde “Cachito”, emblema e integrante de la familia de Lotería Nacional, alineó el equipo “Resto del Mundo”.

Se trató de un partido de exhibición de fútbol que se llevó a cabo en el Gimnasio Olímpico “Edel Ojeda Malpica” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y fue organizado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, y la Dirección General de Políticas en Salud Pública.

Previo al encuentro de fútbol, se realizaron los honores a la bandera, el encendido del pebetero, así como el recorrido de la Luz con Valores donde se pronunciaron mensajes de respeto y disciplina sobre la competencia, para después dar paso a las intervenciones por parte de los representantes de las instituciones y dependencias.

Durante su mensaje, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que el deporte une, la salud acerca y la alegría transforma comunidades y en este sentido, afirmó que el Mundial 2026 es una oportunidad de mostrarle al mundo no sólo la pasión de México por el fútbol, sino también la capacidad de convertir el deporte en una herramienta de transformación social.

Así entregaron trofeo en el juego de botargas por la salud ı Foto: Especial

Recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que el Mundial 2026 debe dejar beneficios reales para la gente, y en este contexto, se refirió a los esfuerzos interinstitucionales para que la emoción del fútbol no se quede solamente en los estadios o en las pantallas, sino que también llegue a escuelas, comunidades, familias y a los espacios donde se necesita fortalecer hábitos saludables, convivencia y bienestar colectivo.

La titular de la institución de la suerte enfatizó que hacer comunidad también se traduce en salud, y en su mensaje se refirió a la participación que “Cachito” tuvo en este evento al formar parte del equipo “Resto del Mundo”.

Así es que aquí ha estado Cachito con ustedes, también vino convencido de que podía salir campeón, pero verlo compartir cancha con tantas instituciones comprometidas con el bienestar del pueblo de México también manda un mensaje muy bonito: que cuando las instituciones trabajan juntas y se acercan a la gente de manera distinta, las causas llegan mucho más lejos Olivia Salomón



La directora Olivia Salomón agradeció la invitación a la Secretaría de Salud, institución que impulsó este encuentro, asimismo a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, por abrir sus instalaciones a esta iniciativa.

Cachito encabezó equipo de partido de exhibición ı Foto: Especial

Por su parte, Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, destacó el trabajo conjunto de las instituciones del Sistema Nacional de Salud e informó que, a la fecha, se han realizado más de 1,115 eventos en torno al Mundial Social en Salud, con la participación del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, las secretarías de salud de todas las entidades federativas, la FSTSE, organismos académicos y organismos internacionales como la OPS/OMS.

En ese contexto, reconoció la colaboración de Lotería Nacional, cuya directora general, Olivia Salomón, “amiga y aliada”, dispuso la emisión de un billete con las mascotas del Mundial Social 2026: Muuk’ y Toj Óol.

Las botargas que participaron en juego de exhibición por la salud ı Foto: Especial

Con miras a la Copa Mundial, Aceves Villagrán anunció que del 23 al 30 de mayo se realizará la Semana Nacional de Salud Pública, con la que se espera movilizar a más de 20 millones de personas en torno a la promoción de la salud y la cultura del autocuidado. Añadió que la estrategia involucra a las 242 jurisdicciones sanitarias del país y acción que reafirma el carácter incluyente del Mundial Social.

Esta exhibición de fútbol se llevó a cabo en el marco de las actividades del “Mundial Social 2026” y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, acompañó a Cachito, entrañable personaje que representa la suerte y la fortuna para las familias mexicanas, quien demostró sus habilidades en la cancha con una destacada participación al anotar el primer tanto del partido.

Después de los tiempos reglamentarios, el encuentro concluyó: Resto del Mundo 2-2 CECYT, lo que obligó a la tanda de penales, y después de tiros fallidos y atajadas espectaculares, el equipo CECYT logró el triunfo con un marcador de 3 goles contra 2. Al término del partido, las botargas participantes recibieron de manos de las autoridades ahí reunidas, trofeos y reconocimientos por su profesionalismo y entrega en la cancha y por dar identidad, orgullo y alegría a cada una de sus instituciones.

En el evento también estuvieron: José Moya Medina, representante de la OPS/OMS en México; Carlos Aarón Fuentes Ambriz, Director de Actividades Deportivas del Instituto Politécnico Nacional; Odette Sarabia González, Comisionada Nacional de Arbitraje Médico; Laura Cortés Sanabria, Directora General de Calidad y Educación en Salud; Jorge Alberto Grajales Valdivia, Secretario de Promoción Deportiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; Juan Luis Mosqueda Gómez, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida; y Juan Paredes Miranda, Medallista Olímpico Mexicano en 1976, entre otros.