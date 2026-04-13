Alerta la Canaco por un “Mundial de la piratería” con daños económicos

Una joven vende playeras de la Selección Mexicana en el Centro, el 7 de abril.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), Vicente Gutiérrez Camposeco, advirtió que la justa de futbol que se inaugurará en 59 días “puede ser el Mundial de la piratería”, pues las ventas de artículos apócrifos podrían representar 30 por ciento del total del comercio en torno a este evento.

El representante empresarial dijo a La Razón que la venta de mercancía de la justa deportiva que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y cuyo partido inaugural será en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, también significa una competencia desleal para quienes ofrecen productos originales.

El Dato: De acuerdo con el IMPI, en 2024, al menos, 29 por ciento de los encuestados para un estudio mencionó que la piratería afecta principalmente a las grandes empresas.

“Estamos estimando que pueda llegar a representar el comercio informal el 30 por ciento del total de la actividad comercial para lo del Mundial en la Ciudad de México. Hay una competencia desleal generada por este efecto dominó del engaño primero al consumidor”, afirmó.

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Gutiérrez Camposeco alertó sobre el riesgo de una nula recaudación derivada de esta actividad, al señalar que está vinculada con redes del crimen organizado y con actores que operan principalmente en zonas como el Centro Histórico, Tepito y La Lagunilla.

Este diario recorrió la zona Centro de la capital y encontró que además de playeras de la Selección Mexicana de 220 a 190 pesos y balones de 150 pesos, también hay otros productos como llaveros, ropa para bebé e incluso para perro, todo con temática mundialista.

26 veces más barato puede costar un jersey pirata de la Selección Mexicana

“¡Chéquele, el llaverito se lo lleva a 20, el que más le guste, le va a durar es calidad! ¡Para perros de talla mediana tengo el jersey del Tri por 100 pesitos, anímese! ¡De bebé tengo esta playera, la dejo en 120, chéquela sin compromiso y trae gorrito!”, son algunas de las ofertas de comerciantes ambulantes de la calle República de Venezuela.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), dos de cada 10 aficionados al futbol en México compran playeras y artículos mundialistas pirata.

Pese a que en la capital se han hecho operativos donde el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) ha realizado decomisos de estas mercancía en Tepito de aproximadamente 15.3 millones de pesos, a Gutiérrez Camposeco le parece que “es quitarle un pelo a un gato”.

107 Millones de pesos en mercancía apócrifa han sido asegurados en el Centro

La Concanaco Servytur recordó que, según el estudio “Piratería: Entendiendo el mercado sombra en México”, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., y la Cámara de Comercio Estadounidense, el consumo de productos pirata en el país aumentó aproximadamente 46 por ciento entre 2015 y 2025, al pasar de 43 mil millones a 63 mil 262 millones de pesos.

De acuerdo con el mismo documento, la compra-venta de este tipo de artículos afecta a alrededor de 70 mil empleos formales, principalmente en el sector textil.

Gutiérrez Camposeco también señaló que la venta de productos apócrifos en el Centro Histórico ha desplazado a comercios tradicionales por nuevos arrendatarios, principalmente de origen chino, los cuales pagan rentas hasta 10 veces más altas y muchas veces en efectivo.

“El flujo de dinero en efectivo es parte del problema. Toda esta cadena, desde la entrada de mercancía al país hasta su distribución, opera fuera del sistema formal y se usa mucho efectivo que es dificil de rastrear”, explicó.

LOS RIESGOS. El líder empresarial subrayó que los artículos “patito” no sólo afectan a la industria nacional, también representan un riesgo para los consumidores, al no cumplir con estándares de calidad y tener una vida útil limitada.

Además, acusó que esta economía paralela está vinculada con prácticas de explotación laboral, en las que participan personas migrantes en condiciones irregulares, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.

“El problema es estructural: entra mercancía de contrabando, se distribuye en efectivo y se vende sin regulación. Mientras tanto, al comercio formal se le exige cumplir con impuestos, seguridad social e Infonavit”, sostuvo Gutiérrez Camposeco.

En este contexto, el titular de la Canaco local hizo un llamado a las autoridades capitalinas a aplicar la ley y reforzar operativos en materia de protección civil, verificación administrativa y seguridad, especialmente en zonas identificadas por la venta de productos ilegales.

Asimismo, pidió a los consumidores evitar la compra de mercancía pirata, al considerar que fomenta la ilegalidad y debilita la economía formal.

“Cada compra en la informalidad contribuye a un sistema que no paga impuestos, no genera empleos formales y afecta la recaudación. Es un cáncer para la economía”, afirmó.

Gutiérrez Camposeco advirtió que, de no atenderse el problema, la capital —que genera alrededor de 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional— podría ver incrementada su tasa de informalidad, que ya ronda más de la mitad de la actividad económica.

“Si no se actúa, el Mundial no sólo traerá turismo, también puede detonar un crecimiento sin precedentes de la piratería”, alertó el representante empresarial.