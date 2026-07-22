Inundación colapsa Insurgentes Norte; lluvias afectan al paradero de Indios Verdes | VIDEO

Debido a las intensas lluvias registradas este miércoles, una severa inundación colapsó el tránsito vehicular sobre la avenida Insurgentes, a la altura del paradero de Indios Verdes en la alcaldía de Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.
La acumulación de agua se extendió en ambas direcciones de la transitada avenida y afectó el servicio de distintos medios de transporte público, entre ellos las líneas 1 y 7 del Metrobús, la Línea 4 del Mexibús y el acceso a la Línea 2 del Mexicable.
Como alternativa vial, el Centro de Orientación Vial recomendó circular por la calzada Vallejo, u optar por el Eje 1 Oriente y el Eje 3 Oriente.
Hoy No Circula jueves 23 de julio 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex
Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió la inundación y acudió a realizar labores de desazolve con un camión vactor a la altura de la calle Moctezuma.
También puedes leer:
- Intensa lluvia provoca estragos en Iztapalapa
- Metro CDMX: Línea A suspende servicio tras afectaciones por lluvia
- Lluvias inundan la Calzada Ignacio Zaragoza; Metro suspende servicio en Línea A | VIDEO
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr