Afectaciones en CDMX

Inundación colapsa Insurgentes Norte; lluvias afectan al paradero de Indios Verdes | VIDEO

Inundación derivada de las lluvias registradas este miércoles en la Ciudad de México afectan al transporte público

Inundación en Insurgentes Norte por las lluvias del 22 de julio de 2026.
Inundación en Insurgentes Norte por las lluvias del 22 de julio de 2026. Foto: RRSS
Por:
La Razón Online

Debido a las intensas lluvias registradas este miércoles, una severa inundación colapsó el tránsito vehicular sobre la avenida Insurgentes, a la altura del paradero de Indios Verdes en la alcaldía de Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

La acumulación de agua se extendió en ambas direcciones de la transitada avenida y afectó el servicio de distintos medios de transporte público, entre ellos las líneas 1 y 7 del Metrobús, la Línea 4 del Mexibús y el acceso a la Línea 2 del Mexicable.

Como alternativa vial, el Centro de Orientación Vial recomendó circular por la calzada Vallejo, u optar por el Eje 1 Oriente y el Eje 3 Oriente.

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Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió la inundación y acudió a realizar labores de desazolve con un camión vactor a la altura de la calle Moctezuma.

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cehr

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