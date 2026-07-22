Inundación colapsa Insurgentes Norte; lluvias afectan al paradero de Indios Verdes | VIDEO

Inundación en Insurgentes Norte por las lluvias del 22 de julio de 2026.

Debido a las intensas lluvias registradas este miércoles, una severa inundación colapsó el tránsito vehicular sobre la avenida Insurgentes, a la altura del paradero de Indios Verdes en la alcaldía de Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

La acumulación de agua se extendió en ambas direcciones de la transitada avenida y afectó el servicio de distintos medios de transporte público, entre ellos las líneas 1 y 7 del Metrobús, la Línea 4 del Mexibús y el acceso a la Línea 2 del Mexicable.

Como alternativa vial, el Centro de Orientación Vial recomendó circular por la calzada Vallejo, u optar por el Eje 1 Oriente y el Eje 3 Oriente.

Insurgentes Norte, bajo el agua



Una inundación a la altura de Indios Verdes, con dirección al Edomex, complica gravemente la circulación



📹 @brendaaocampoo / @HalconOnce pic.twitter.com/k71RCKZj9N — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 23, 2026

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió la inundación y acudió a realizar labores de desazolve con un camión vactor a la altura de la calle Moctezuma.

#BrigadaSEGIAGUA atiende anegación en📍Av. Insurgentes esquina Moctezuma, col. Santa Isabel Tola, @TuAlcaldiaGAM. pic.twitter.com/HyDlL8qjzB — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 23, 2026

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cehr