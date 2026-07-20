Metro CDMX: Línea A suspende servicio hasta el martes tras afectaciones por lluvia

Personal del Metro trabaja para desalojar el agua de las vías de la Línea A, el 20 de julio de 2026.

El servicio en seis estaciones de la Línea A del Metro de la Ciudad de México permanecerá suspendido tras las afectaciones derivadas de las intensas lluvias registradas durante el lunes al oriente del Valle de México.

A través de la red social X, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, informó que la reanudación del servicio en la Línea A será al inicio de las operaciones de este 21 de julio, es decir, a las 05:00 horas, “en condiciones de seguridad para las personas usuarias”.

Mientras tanto, personal del medio de transporte realiza trabajos de desazolve en la zona de vías, que podrían extenderse hasta la madrugada para restablecer el servicio completo en la línea que corre de Pantitlán a la terminal La Paz, en el Estado de México.

Durante esta noche y hasta concluir el servicio, continuarán los trabajos para retirar el agua acumulada en la zona de vías de la Línea A, con el objetivo de restablecer la operación en toda la línea al inicio del servicio de mañana y en condiciones de seguridad para las personas… pic.twitter.com/E4ai3sNXfX — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 21, 2026

¿Qué estaciones abren hasta el martes 21 de julio?

Desde alrededor de las 17:00 horas de este 20 de julio, el Metro informó la suspensión del servicio en seis estaciones de línea férrea:

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Lo anterior, debido a una severa inundación sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de de la estación Santa Marta, donde el agua acumulada ingresó a la zona de vías.

Para atender la emergencia, personal del organismo trabajará durante la noche de este lunes y la madrugada del martes para realizar el desalojo del agua acumulada en el cajón de vía.

Mientras tanto, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron servicio de apoyo gratuito a usuarios afectados, aunque solamente entre las estaciones Guelatao y Santa Marta.

“Mi reconocimiento a las y los trabajadores del Metro que continuarán laborando durante esta contingencia, al personal de RTP por el apoyo brindado y a las y los usuarios por su comprensión”, concluyó el director del STC.

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cehr