Acusan irrupción en Refugio Franciscano; señalan a fundación

Un grupo de personas irrumpió ayer en el Refugio Franciscano, donde destruyó al menos 25 jaulas para perros, robó equipo y presuntamente amenazó con armas de fuego al personal, denunció el integrante de la mesa directiva del patronato del albergue, León Téllez Berlanga.

Los muros de un espacio tiene huecos por los golpes que recibió. ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

El activista responsabilizó a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama de estar detrás de los hechos y aseguró que el ataque ocurrió cuando el refugio se encuentra en la recta final para cumplir las adecuaciones solicitadas por el Gobierno de la Ciudad de México y recibir nuevamente a parte de los 824 animales retirados durante el operativo del 7 de enero.

El Dato: La Razón informó en mayo que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial reservó hasta 2031 los datos sobre el retiro de animales del refugio.

Desde febrero el Refugio Franciscano realizó obras para mejorar el lugar para recibir a perros y gatos, pero ayer fue destruido. ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

“Entraron rompiendo la reja y empezaron a destruir literalmente las instalaciones. Tenemos alrededor de 25 jaulas inhabilitadas; entre 16 y 17 quedaron completamente destruidas y otras ocho ya no sirven, porque les arrancaron las puertas”, relató a La Razón.

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Además de los daños, Téllez Berlanga denunció el robo de transportadoras para animales, herramientas, equipo para soldar y otros objetos donados al refugio. Explicó que las afectaciones aún no han sido cuantificadas, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá hacer un peritaje.

Desde febrero el Refugio Franciscano realizó obras para mejorar el lugar para recibir a perros y gatos, pero ayer fue destruido. ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

El integrante del patronato aseguró que los agresores ingresaron por la reja que divide el albergue del resto del predio ocupado por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, la cual cortaron para acceder al inmueble.

De acuerdo con Téllez Berlanga, los responsables llegaron durante la madrugada por la parte posterior del predio y, una vez dentro, comenzaron a destruir la infraestructura que el refugio había rehabilitado durante los últimos meses.

“Iban a poner alambre de púas y dejaron material, bolsas de dormir, alimentos… se ve que venían a acuartelarse en el refugio, a evitar que entrara alguien y destruir todo lo que pudieran y escapar. Además, venían armados”, aseguró.

Las jaulas lucen destruidas por los daños efectuados por desconocidos. ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

El integrante de la mesa directiva del patronato del refugio sostuvo que la irrupción, presuntamente, está relacionada con los avances de las mesas de diálogo que mantienen con el Gobierno capitalino para recuperar parte de los perros asegurados en enero.

“Todo mundo sabe que estamos cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con el Gobierno para recuperar una buena cantidad de los perros. Creemos que éste es un acto desesperado, porque ellos no han podido avanzar por la vía legal”, afirmó.

A decir de Téllez Berlanga, detrás del conflicto existe un interés inmobiliario por el predio donde opera el refugio. Señaló que el inmueble fue vendido mediante un fideicomiso y que los compradores retuvieron 100 millones de pesos como garantía de entrega.

Según explicó, el contrato establece una penalización de seis millones de pesos por cada mes que el terreno no sea entregado, ya sean personas o animales.

“Metieron millones de dólares y retuvieron 100 millones de pesos. Si no entregan el predio en tiempo y forma, les descuentan seis millones de pesos cada mes. Por eso les urge tanto sacarnos por la fuerza”, sostuvo.

El activista afirmó que, desde su perspectiva, la presión económica derivada de esa cláusula explicaría la urgencia por recuperar el inmueble, luego de que las acciones legales emprendidas por la fundación no les permitieran obtener la posesión del refugio.

Al respecto, la Fundación Antonio Haghenbeck rechazó las acusaciones y sosruvo que, de acuerdo con una resolución judicial, la fracción dañada del predio le pertenece.

Téllez Berlanga indicó que el patronato presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo cual abrió una carpeta de investigación. Además, personal de la Secretaría de Gobierno acudió para documentar los daños y a mantener comunicación.

El integrante de la mesa directiva dijo que el refugio analiza instalar cámaras de vigilancia y contratar seguridad privada con apoyo de donaciones debido al riesgo que enfrentan trabajadores y voluntarios.

“Lo que más nos duele es que destruyeron un espacio que la gente reconstruyó con trabajo, donaciones y mucho esfuerzo para volver a recibir a los animales”, lamentó el activista.

En un recorrido realizado por La Razón en febrero pasado, la directora del Refugio Franciscano, Gina Rivara Reyes, mostró las obras de rehabilitación que realizaban en el inmueble para cumplir con las adecuaciones solicitadas por el Gobierno capitalino.

Los trabajos incluían mejoras al sistema hidráulico, reparación de jaulas, techumbres y herrería; además, pintura y limpieza para que las autoridades hicieran una nueva inspección y autorizaran el regreso de parte de los animales.

El Refugio Franciscano fue asegurado el 7 de enero, cuando autoridades locales retiraron 936 perros y gatos tras una investigación por presunto maltrato animal.

Desde entonces, el patronato ha rechazado las acusaciones de abandono y sostiene que cumplía con las adecuaciones solicitadas por el Gobierno capitalino para que parte de los animales pudiera regresar al inmueble, mientras mantiene un litigio con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama por la posesión del predio.

PLAGIO EXPRÉS. Téllez Berlanga afirmó que uno de los trabajadores fue retenido durante un par de horas y amenazado con armas de fuego; además, integrantes del patronato también fueron amedrentados por los presuntos agresores.

“Nos dijeron: ‘Estamos armados, bájenle, porque si no aquí los tronamos’. Es una escalada que no tiene precedentes”, dijo el representante del Refugio Franciscano.