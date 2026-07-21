Intensa lluvia provoca estragos en Iztapalapa

La Calzada Ignacio Zaragoza y otras zonas de Iztapalapa se vieron afectadas con inundaciones por la tromba registrada en el oriente de la capital. Las coladeras, nuevamente, tenían basura.

Uno de los puntos más afectados fue la colonia Santa Marta Acatitla, exactamente a la altura del Metro con el mismo nombre, de la Línea A. Debido a ello, el servicio fue suspendido y los usuarios desalojados.

En ese sitio de la Calzada Ignacio Zaragoza, el nivel del agua superó los 50 centímetros de altura, lo cual provocó el cierre total de la Calzada Ignacio Zaragoza en dirección a La Paz, suceso que dejó a decenas de automovilistas varados.

57.4 milímetros de agua pluvial se registró ayer en la ciudad

Algunas personas aprovecharon la situación para cobrar 10 pesos a los pasajeros del Metro para cruzarlos en sus espaldas de las escaleras de acceso al Metro a la banqueta, pues la calle estaba inundada.

Asimismo, en ese mismo sitio, un encharcamiento de una longitud cercana a los 30 metros cortó totalmente el paso de vehículos hacia el Puente de la Concordia. Cerca de esta zona de Iztapalapa las autoridades atendieron reportes de inundaciones menores en comercios y domicilios cercanos.

Luego de estos sucesos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para la alcaldía Iztapalapa, ya que la lluvia de esta tarde provocó la caída de granizo y vientos superiores a los 60 kilómetros por hora.

Ésta no es la primera vez que la Calzada Ignacio Zaragoza colapsa en lo que va de 2026, pues en abril, mayo y junio, la colonia Santa Marta Acatitla también fue afectada por la acumulación de agua pluvial.