Lluvias inundan la Calzada Ignacio Zaragoza; Metro suspende servicio en Línea A | VIDEO

Inundación por lluvia en la Calzada Ignacio Zaragoza, el 20 de julio de 2026.

Una intensa lluvia registrada este lunes en la alcaldía Iztapalapa dejó en una severa inundación en la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que obligó a suspender el servicio en un tramo de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

La inundación ocurrió a la altura de la calle Cayetano Andrade, en la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa, punto que cada temporada de lluvias registra importantes acumulaciones de agua que impiden la circulación vehicular y afectan al transporte público.

#PrecauciónVial | Cierre a la circulación en Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Cayetano Andrade al Oriente por encharcamiento, personal de #Tránsito de la #SSC realiza corte a la circulación, servicios de emergencia acuden para bajar el nivel de agua. #AlternativaVial Eje 6… pic.twitter.com/ZFs4f2Yp8m — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 20, 2026

Línea A del Metro suspende operaciones por lluvia

La anegación en la Calzada Ignacio Zaragoza afectó las operaciones en el tramo Guelatao - La Paz de la Línea A, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Al momento, seis estaciones de línea férrea se encuentran fuera de servicio:

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Mientras personal del Metro trabaja para restablecer el servicio, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio gratuito entre las estaciones Guelatao y Santa Marta para apoyar en el traslado de usuarios afectados.

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de trenes en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.



Se coordina el apoyo con unidades de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

Activan doble alerta por lluvias en CDMX

Ante la persistencia de lluvias al oriente y sur de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla para al menos 9 alcaldías.

Alcaldías en Alerta Naranja

Debido al pronóstico de lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, la dependencia declaró la Alerta Naranja en la alcaldía Iztapalapa, vigente hasta las 20:00 horas.

⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 20/07/2026, en la demarcación: @Alc_Iztapalapa.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/RXNOOVscJC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

Alcaldías en Alerta Amarilla

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla para 8 alcaldías, en las que se esperan fuertes precipitaciones, caída de granizo y vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora.

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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