Lluvias inundan la Calzada Ignacio Zaragoza; Metro suspende servicio en Línea A | VIDEO

Una intensa lluvia registrada este lunes en la alcaldía Iztapalapa dejó en una severa inundación en la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que obligó a suspender el servicio en un tramo de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.
La inundación ocurrió a la altura de la calle Cayetano Andrade, en la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa, punto que cada temporada de lluvias registra importantes acumulaciones de agua que impiden la circulación vehicular y afectan al transporte público.
Línea A del Metro suspende operaciones por lluvia
La anegación en la Calzada Ignacio Zaragoza afectó las operaciones en el tramo Guelatao - La Paz de la Línea A, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
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Al momento, seis estaciones de línea férrea se encuentran fuera de servicio:
- Guelatao
- Peñón Viejo
- Acatitla
- Santa Marta
- Los Reyes
- La Paz
Mientras personal del Metro trabaja para restablecer el servicio, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio gratuito entre las estaciones Guelatao y Santa Marta para apoyar en el traslado de usuarios afectados.
Activan doble alerta por lluvias en CDMX
Ante la persistencia de lluvias al oriente y sur de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla para al menos 9 alcaldías.
Alcaldías en Alerta Naranja
Debido al pronóstico de lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, la dependencia declaró la Alerta Naranja en la alcaldía Iztapalapa, vigente hasta las 20:00 horas.
Alcaldías en Alerta Amarilla
Asimismo, se activó la Alerta Amarilla para 8 alcaldías, en las que se esperan fuertes precipitaciones, caída de granizo y vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora.
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
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cehr