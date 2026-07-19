Se forma tormenta tropical ‘Fausto’ en el Pacífico; podría convertirse en huracán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la tormenta tropical ‘Fausto’ en aguas del océano Pacífico.

Aunque el sistema se mantiene lejos del territorio nacional y, por el momento, no representa riesgo para México, los pronósticos indican que continuará fortaleciéndose durante las próximas horas e incluso podría alcanzar la categoría de huracán.

De acuerdo con el más reciente aviso del organismo, la depresión tropical Seis-E evolucionó este domingo a tormenta tropical Fausto, como parte de la actividad de la temporada de ciclones en el Pacífico oriental.

Centro de la tormenta tropical 'Fausto' ı Foto: SMN

Mantiene un proceso de fortalecimiento

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señala que el centro de Fausto se localiza aproximadamente a 1 mil 205 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. El sistema registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h.

Las autoridades meteorológicas precisaron que, debido a su distancia y trayectoria, el ciclón no genera efectos sobre el territorio mexicano, por lo que tampoco existen zonas bajo vigilancia o alertas costeras relacionadas con este fenómeno. El organismo añadió que el sistema continúa alejándose del país.

Sin embargo, los modelos de pronóstico muestran un fortalecimiento gradual durante los próximos días. De mantenerse las condiciones atmosféricas favorables, Fausto podría evolucionar primero como tormenta tropical más intensa y posteriormente alcanzar la categoría de huracán.

Avance previsto de la Tormenta Tropical 'Fausto' ı Foto: SMN

Las proyecciones del SMN indican que durante el 21 de julio el sistema podría convertirse en huracán categoría 1, mientras continúa desplazándose mar adentro. Posteriormente, existe la posibilidad de que alcance la categoría 2, antes de iniciar un proceso de debilitamiento conforme avance sobre aguas abiertas del Pacífico.

El organismo mantiene un monitoreo permanente de la evolución de Fausto como parte de la vigilancia de la temporada de ciclones tropicales 2026 e hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales.

Mientras tanto, el SMN reiteró que Fausto no representa un peligro para las costas mexicanas, ya que su trayectoria continúa alejándolo del país y no se prevén lluvias, vientos u oleaje asociados al fenómeno sobre territorio nacional. No obstante, las autoridades seguirán emitiendo avisos conforme cambien las condiciones del sistema o se presenten modificaciones relevantes en su intensidad o desplazamiento.

Esta tarde se desarrolló la #TormentaTropical #Fausto, a partir de la #DepresiónTropical Seis-E, a 1,205 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Se desplaza hacia el oeste-noroeste, sin que represente peligro para #México. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/U8N4sNoQAl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 19, 2026

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LMCT