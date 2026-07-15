Lluvia de estrellas: ¿Cuándo y dónde ver este fenómeno en julio en México?

Aunque la lluvia de las Pegásidas fue el 9 y 10 de julio, durante los últimos días de este mes se espera una nueva lluvia de estrellas que podrá ser apreciada en México por las y los fanáticos de los fenómenos astronómicos.

En julio se espera una doble luvia de metoros, pues tanto las Delta Acuáridas del Sur como las Alfa Capricórnidas iluminarán el cielo nocturno durante al menos tres días, y estas podrán ser apreciadas a simple vista.

Para poder saber desde dónde se pueden observar las lluvias de estrellas de julio este 2026 es necesario ubicar la constelación de Acuario para las Delta Acuáridas, y para las Alfa Capricórnidas se debe ubicar la constelación de Capricornio.

Los elementos que hoy nos forman nacieron en las estrellas. Cuando ocurre una supernova, estos se dispersan y dan origen a sistemas estelares como el nuestro.

Infografía de @UniversumMuseo 👇. pic.twitter.com/YRgE5E6NAU — UNAM (@UNAM_MX) July 12, 2026

Lluvia de estrellas 2026

La lluvia de estrellas se podrá observar en México entre las 02:00 y las 04:30 horas, y se recomienda encontrarse en lugares alejados de la contaminación lumínica para poder verlas a simple vista.

Estas lluvias de estrellas serán visibles desde el 29 de julio, pero se estima que el pico de actividad se alcanzado entre el 30 y el 31 de julio.

Las Delta Acuáridas del Sur tienen una tasa estimada de 20 a 25 meteoros por hora que viajan a una velocidad media; mientras que las Alfa Capricórnidas tienen una tasa de 5 meteoros por hora.

La observación de estrellas fugaces es una de las actividades preferidas para quienes disfrutan de los eventos astronómicos, por lo que se recomienda seguir algunas indicaciones para tener una experiencia grata.

Lluvia de estrellas ı Foto: Freepik (IA)

Es recomendable realizar estos avistamientos durante las horas previas al amanecer, adaptar la vista a la oscuridad, observar el sur y sureste del cielo y sobre todo tener paciencia y mantenerse alerta para poder ver las lluvias de estrellas.

Además, se recomienda dirigir la vista a los lugares más oscuros del cielo y en la posición opuesta a la Luna, pues el brillo de este satélite natural podría mermar la visibilidad de las lluvias de estrellas.

Las estrellas Delta Acuáridas posiblemente son fragmentos del cometa 96P Macholz, por lo que su paso por el Sol ocurre cuando estas partículas entran en contacto con la atmósfera terrestre aproximadamente cada 5 años.

Lluvia de estrellas ı Foto: La Razón de México

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