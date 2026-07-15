Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: ¿Dónde se verá y a qué hora?

Falta menos de un mes para el próximo eclipse solar de este 2026, y este evento será aún más especial que otros pues será visible en una parte del mundo después de muchos años.

Los eclipses solares son el momento en el que la Luna oculta al Sol durante un tiempo, por lo que desde la Tierra el cielo puede oscurecerse parcial o totalmente según el lugar en el que se encuentren las personas.

El 12 de agosto del 2026 este fenómeno astronómico podrá verse por aproximadamente seis minutos en tres continentes; África, Asia y Europa, lo que hace que sea aún más impresionante que otros.

☀️🌑 El 12 de agosto, durante el eclipse solar total visible desde España, el IAC reunirá en Palencia a destacados especialistas internacionales en física solar.



La cita servirá para ensayar el proyecto NATE, que estudiará el eclipse total de 2027 🔭



👉 https://t.co/gufHo29Z3q pic.twitter.com/ltdFhncnrY — IAC Astrofísica (@IAC_Astrofisica) June 19, 2026

¿Dónde y a qué hora se verá el eclipse solar del 12 de agosto?

El eclipse solar de agosto será el primero en verse en España después de 100 años, por lo que las personas de dicho país incluso tuvieron un ensayo llamado “día espejo” para saber cómo poder apreciarlo.

Este evento será visible principalmente en la Península Ibérica; donde desde 1905 no había podido ser apreciado, y tendrá una duración estimada de 4 horas y media:

Comenzará a las 17:34 horas aproximadamene

Terminará a las 21:58 horas aproximadamente

Su punto máximo se centrará entre las 19:30 y las 21:21 horas

Además también será visible en el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el extremo oeste de Islandia, y el océano Atlántico; en tanto a la Península Ibérica, será visible desde la Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

🌘 ¡Asturias se prepara para un gran espectáculo natural!

El 12 de agosto de 2026 viviremos un eclipse solar total 🌞🌑

🕒 Entre las 19:30 y las 21:21 h

📍 Asturias estará en la franja de totalidad:

hasta casi 2 minutos de oscuridad total en pleno día

⚠️ Recuerda: protege tus… pic.twitter.com/UKkPILAZJW — Principado de Asturias (@GobAsturias) June 20, 2026

La Consejería de Salud del Principado de Asturias emitió un video informativo sobre el eclipse solar, en el que recuerda a las personas que ver directamente un eclipse solar sin la protección adecuada puede producir daños en la vista irreversibles.

Debido a esto, se recomienda observar el eclipse con filtros homologados, con la finalidad de evitar posibles daños en la retina provocado por una retinopatía solar, que puede tener síntomas indoloros como:

Escotoma o mancha central

Disminución de la agudeza visual

Fotofobia

Alteración de la percepción de los colores

Metamorfopsias

Por esto, se recomienda seguir siempre las indicaciones de las autoridades para observar con precaución y poder disfrutar de este fenómeno sin tener ningún daño irreparable en la retina ocular.

⏳Empieza la cuenta atrás para presenciar el 𝐞𝐜𝐥𝐢𝐩𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 que tendrá lugar el 12 de agosto de este año.



⚠️ La Dra. María de la Cruz, Médico Interno Residente de Oftalmología del @HUCA_Asturias nos explica cuáles son las consecuencias de mirar al eclipse… pic.twitter.com/zxpUEPVLx9 — Consejería de Salud (@astursalud) July 15, 2026

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