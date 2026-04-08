Misión Artemis II comparte impactantes imágenes de la Luna

La Tierra ocultándose detrás de la Luna, el lunes pasado.

La Luna eclipsando al Sol, una puesta de sol capturada desde la nave Orión, nuestro planeta sobre el limbo curvo del satélite y una toma de cerca del cráter Vavilov en el borde de la cuenca Hertzsprung fueron algunas de las primeras impactantes imágenes que la Casa Blanca y la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio (NASA) difundieron del sobrevuelo lunar que realizó la tripulación de Artemis II el pasado lunes.

Nuestro planeta acercándose al pasar por detrás del satélite. ı Foto: Especial

En la fotografía de la Luna eclipsando completamente el Sol, se aprecia la corona formando un halo brillante alrededor del disco lunar oscuro, revelando detalles de la atmósfera exterior del Sol que generalmente quedan ocultos por su brillo, detalló la NASA. Son visibles las estrellas.

El punto brillante debajo del borde inferior derecho es Saturno. ı Foto: Especial

En otra de las imágenes se aprecia la superficie lunar mientras que la Tierra se oculta a lo lejos en el fondo. Fue capturada minutos antes de que la nave Orión se ocultara tras el satélite y perdiera contacto con nuestro planeta durante 40 minutos. En la parte oscura de la Tierra se experimentaba la noche.

El Dato: La tripulación ya se encuentra de camino a la Tierra y se prevé que sea recibida el viernes en el Océano Pacífico.

Una vista cercana del cráter Vavilov en el borde de la cuenca. ı Foto: Especial

Ayer también los astronautas Victor Glover, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Christina Koch tuvieron su primer enlace con la Estación Espacial Internacional mientras se dirigían a casa desde la Luna.

Christina Koch, desde la nave Orión, y Jessica Meir, a bordo de la estación espacial, compartieron que fue un feliz reencuentro, a pesar de estar a 370 mil kilómetros de distancia.

Una parte de la Luna visible mientras se oculta del Sol. ı Foto: Especial

El primer enlace por radio de una nave lunar con una espacial en la historia fue gracias al Control de Misión de Houston, quien organizó la charla cósmica entre la tripulación y los residentes.

406 mil 773 km fue la distancia máxima que alcanzaron

El satélite cubierto por el Sol durante el eclipse, visto por Orión. ı Foto: Especial

Se prevé que los astronautas vuelvan a la Tierra el próximo viernes.