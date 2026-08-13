Asombra a Europa eclipse solar; miles lo disfrutan en España, Francia, Alemania...

En Toledo, España

Más de 120 años después de aquel 30 de agosto de 1905, España volvió a ser testigo de un eclipse solar total. La tarde de ayer, la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol en un fenómeno que convirtió buena parte del país en un enorme escenario astronómico.

El Dato: Gran parte de España estuvo en alerta cuando las temperaturas superaban los 35 grados Celsius en muchas de las zonas donde se observaría el eclipse total.

La oscuridad gobernó por unos instantes un cielo que, pese a que eran alrededor de las 20:30, todavía conservaba la luz del día y mostraba al Sol cerca del horizonte. La ausencia de nubes permitió seguir el fenómeno y la obvia disminución de luz ofreció un breve respiro frente a las altas temperaturas que no han dado tregua en la península ibérica.

Una familia mira cómo la Luna se interpone entre el Sol en Palencia. ı Foto: AP

El eclipse comenzó en España alrededor de las 19:30 (hora local) y la franja de totalidad recorrió el norte de la península, desde Galicia hasta el Mediterráneo y Baleares. En los lugares dentro de esa franja, la Luna cubrió por completo el disco solar durante entre uno y dos minutos, dejando visible la corona. Entre las ciudades con mejores condiciones estuvieron La Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. El máximo se produjo poco después de las 20:30, según la ubicación.

350 puntos oficiales de observación se habilitaron en España

En la ciudad amurallada de Toledo, el eclipse fue parcial, pero alcanzó una cobertura extraordinaria de alrededor del 99.1 por ciento, la experiencia tuvo un carácter especial, pues el Mirador del Valle se llenó de cientos de personas que esperaron el momento frente a una panorámica de una ciudad cuyo patrimonio histórico está inscrito por la UNESCO.

Un niño observa la fase inicial del eclipse solar en la playa de Sagunto, cerca de Valencia. ı Foto: AP

Entre siglos de historia, la vista de la catedral y el alcázar se convirtió en punto de encuentro ideal para observar un acontecimiento único. Cuando la luz cayó de manera abrupta, llegaron los aplausos y los “hubiéramos ido a donde se podía ver el 100 por ciento” de algunos, aunque para otros la experiencia fue más que fantástica y abarrotaron los camiones de vuelta al centro histórico con prontitud.

La luna oculta durante la fase parcial del eclipse solar, en la playa. ı Foto: AP

La expectación no se quedó en los afortunados poblados del norte del país, pues grandes ciudades como Madrid y Barcelona —fuera de la franja de totalidad en sus centros urbanos— vivieron también el eclipse con intensidad y observaron una fase parcial muy profunda. Las redes sociales hicieron el resto para vivir la experiencia: fotografías, videos y transmisiones circularon masivamente, mostrando cómo la tecnología ya forma parte de estos acontecimientos colectivos.

Un hombre con los lentes especiales que se proporcionaron a los vacacionistas. ı Foto: AP

La sombra de la Luna también despertó entusiasmo en Europa. París, Francia; Londres, Inglaterra, y Berlín, Alemania, observaron el eclipse de manera parcial. Millones miraron hacia el mismo punto del cielo. En España, la coincidencia de la totalidad con el atardecer hizo de este 12 de agosto una fecha excepcional: 121 años después de 1905, el cielo volvió a recordar que algunos espectáculos no necesitan sólo tiempo y una apasionada multitud mirando hacia el cielo.