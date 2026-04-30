Iztapa’las Jefas 2026: este es calendario de pagos confirmado para Iztapalapa

El gobierno de la Ciudad de México ha confirmado las fechas para la entrega del primer pago de 2026 del programa Iztapa’las Jefas. Este apoyo social, destinado a las mujeres que encabezan hogares en la alcaldía Iztapalapa, otorga un total de 4 mil pesos anuales, los cuales se pagan en cuatro entregas de mil pesos cada una.

A diferencia de otros apoyos federales, el recurso de Iztapa’las Jefas se entrega de manera presencial y en efectivo, por lo que es indispensable que las beneficiarias acudan personalmente a la Macroplaza de la alcaldía en el día y horario que les corresponde.

El apoyo económico se entrega en efectivo ı Foto: Especial

Calendario de pagos Iztapa’las Jefas 2026

La dispersión se realizará siguiendo el orden de la primera letra del primer apellido y el número de folio asignado:

Sábado 9 de mayo: A y B (del folio 1 al 9,900)

Lunes 11 de mayo: C (del folio 9,901 al 14,722)

Martes 12 de mayo: C (del folio 14,723 al 19,545)

Miércoles 13 de mayo: D, E y F (del folio 19,546 al 27,122)

Jueves 14 de mayo: G (del folio 27,123 al 32,398)

Viernes 15 de mayo: G (del folio 32,399 al 37,674)

Sábado 16 de mayo: H (del folio 37,675 al 42,106)

Lunes 18 de mayo: I, J y K (del folio 42,107 al 44,871)

Martes 19 de mayo: L (del folio 44,872 al 49,949)

Miércoles 20 de mayo: M (del folio 49,950 al 56,209)

Jueves 21 de mayo: M (del folio 56,210 al 62,470)

Viernes 22 de mayo: N y O (del folio 62,471 al 66,569)

Sábado 23 de mayo: P y Q (del folio 66,570 al 72,228)

Lunes 25 de mayo: R (del folio 72,229 al 77,566)

Martes 26 de mayo: R (del folio 77,567 al 82,904)

Miércoles 27 de mayo: S (del folio 82,905 al 89,844)

Jueves 28 de mayo: T y U (del folio 89,845 al 92,955)

Viernes 29 de mayo: V (del folio 92,956 al 98,023)

Sábado 30 de mayo: W, X, Y y Z (del folio 98,024 al 99,362)

Sábado 30 de mayo: REZAGOS

Lunes 1 de junio: REZAGOS

Martes 2 de junio: REZAGOS

¡Anota la fecha!



A partir del sábado 9 de mayo se estarán entregando la primera ministración del programa Iztapa’las Jefas



Programa insignia de nuestra alcaldesa @ALEIDAALAVEZ , checa las fechas y los documentos que tienes que llevar.



Recuerda, ¡este programa es para las… pic.twitter.com/pZzLCBzezj — Marisela Zúñiga (@mariselazuiga1) April 29, 2026

Sede, horario y requisitos

Las interesadas deben presentarse en la Macroplaza de la Alcaldía, ubicada en Aldama 63 esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, considerando que el acceso principal será por la calle Porfirio Díaz.

El horario de atención comenzará a partir de las 10:00 horas y es indispensable presentar como documentación obligatoria la identificación oficial (INE) tanto en original como en copia.

Si no puedes acudir el día que te corresponde según tu letra, se han destinado tres días específicos para Rezagos (30 de mayo, 1 y 2 de junio) para asegurar que nadie se quede sin su apoyo.