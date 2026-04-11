Sheinbaum entrega 240 viviendas y 577 condonaciones de crédito en San José Chiapa, Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el programa de Vivienda para el Bienestar en San José Chiapa, Puebla, donde entregó las primeras 240 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en ese municipio y la condonación de 577 créditos impagables del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Esto como parte de la meta nacional de Vivienda para el Bienestar de construir 1.8 millones de viviendas y reestructurar 5 millones de créditos impagables otorgados en la época neoliberal.

“El acceso a la educación es un derecho, el acceso a la salud es un derecho, el acceso a la vivienda es un derecho, el acceso al buen empleo es un derecho, el acceso a un salario digno es un derecho. Si garantizamos las necesidades básicas, si trabajamos porque todas las familias mexicanas tengan todos esos derechos, entonces estamos luchando por algo que luchó Morelos desde la Independencia: por la felicidad del pueblo de México” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Presidenta con una beneficiaria del Programa Vivienda para el Bienestar, en Puebla. ı Foto: Cortesía

Destacó que el programa de Vivienda para el Bienestar consta de tres acciones que benefician directamente a las familias mexicanas: la reducción de requisitos para adquirir una vivienda, la condonación o reducción de créditos impagables y la implementación de una tasa cero en los créditos que otorga la Conavi a las personas que no están afiliadas al Fovissste o al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

TE RECOMENDAMOS: En Teotihuacán Mario Delgado encabeza ceremonia de encendido del Fuego Nuevo de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En lo que va de 2026, Sheinbaum ha entregado mil 292 viviendas en 15 estados:

48 en Michoacán

200 en Veracruz

64 en Yucatán

144 en Chiapas

48 en Sonora

53 en Nuevo León

45 en Zacatecas

60 en Coahuila

32 en Oaxaca

27 en Colima

16 en Nayarit

170 en Quintana Roo

40 en Sinaloa

105 en Tamaulipas

240 en Puebla

Recordó que su administración trabaja para garantizar el acceso a la salud, a la educación con la construcción de Bachilleratos Nacionales, nuevas universidades, así como el aumento del salario mínimo, la continuidad de los Programas para el Bienestar y la creación de tres apoyos nuevos: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de una vivienda en Puebla. ı Foto: Cortesía

Aprovechó para informar que el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) de San José Chiapa será consensuado con las comunidades y no se despojará de sus tierras a los habitantes, con quienes se comprometió a que serán escuchados.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Maza, afirmó que las 577 familias que este sábado recibieron su constancia de no adeudo tienen sus créditos liquidados y son parte de una lista de 400 mil afiliados que tenían créditos impagables y que serán beneficiados con el programa de Vivienda para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, resaltó que en Puebla, la meta de viviendas pasó de 48 mil a 74 mil, lo que representa una inversión de más de 44 mil millones de pesos en beneficio de 267 mil personas, para lo cual ya hay 21 proyectos de vivienda en 17 municipios para la construcción de las primeras 9 mil 412 casas.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza entrega del Programa Vivienda para el Bienestar en Puebla. ı Foto: Cortesía

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que las 240 viviendas entregadas este sábado en San José Chiapa son las primeras de mil 160 contempladas para este municipio. Agregó que en Puebla hay más de 4 mil viviendas en proceso de obra de una meta de 20 mil que tiene la Conavi en este estado.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la mandataria por el impulso de este programa de Vivienda para el Bienestar y la aprobación de un nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar en esa región.

cehr