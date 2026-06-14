Temblor en México HOY 14 de junio: Noticias AL MOMENTO de sismos

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

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Estos son todos los sismos registrados hoy 14 de junio.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 14 de junio?

Hasta las 08:00 horas de este domingo 14 de junio, la actividad sísmica en México ha sido escasa, pues no se han registrado movimientos telúricos de magnitud mayor o igual a 4.0.

El sismo más reciente ocurrió a las 22:41 horas del sábado, fue magnitud 4.1 y se localizó 27 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 27 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 13/06/26 22:41:58 Lat 15.95 Lon -95.09 Pf 9 km pic.twitter.com/2esanqtOD6 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 14, 2026

Ayer, a las 12:20 horas, se registró un sismo magnitud 5.2, localizado 25 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero, el cual provocó el encendido de algunas alertas telefónicas en la Ciudad de México, si bien no se percibió en toda la capital.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/TcmtRRlbDc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

El SSN lleva registro de todos los sismos ocurridos en territorio nacional, por lo que, de ocurrir, se dará a conocer a través de sus canales oficiales.

Por otro lado, hasta las 20:00 horas del sábado 13 de junio, se han registrado mil 670 réplicas del sismo magnitud 5.6 ocurrido el lunes 4 de mayo con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la más grande de magnitud 4.1.

Hasta las 20:00 horas del 13/junio/2026 se han registrado 1,670 réplicas del sismo de M 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca el 4/mayo/2026, la más grande de magnitud M 4.1 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 14, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas , vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

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