¿De dónde es Ana Gabriela Quiñones Amato? La esposa de Julián Quiñones

Julián Quiñones es uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, después de anotar el primer gol durante la inauguración de la Copa del Mundo en México este 11 de junio.

El futbolista naturalizado mexicano ha destacado a través del tiempo por su gran habilidad en el deporte y en su vida personal, parece llevar una relación tranquila y feliz con su esposa, Ana Gabriela Quiñones Amato, quien es además la madre de sus hijos.

Los fans sienten cada vez más curiosidad sobre la vida personal de Julián Quiñones, así como quién es su pareja y de dónde viene. Ahora, te compartimos la nacionalidad de la mujer que robó el corazón del colombiano.

¿De dónde es Ana Gabriela Quiñones Amato?

Ana Gabriela Quiñones Amato es una creadora de contenido destacada en redes sociales, que solo en su cuenta de Instagram cuenta con 213 mil seguidores y se declara como una amante del fitness y la fotografía.

Por su perfil, podemos ver que le gusta compartir los detalles de su vida junto al futbolista y sus hijos. Además, sigue una religión cristiana, al citar el versículo de la Biblia Filipenses 4:13 en su biografía.

La mexicana es licenciada en Comunicación y fue en diciembre de 2022 que se concretó su matrimonio con el goleador, en una ceremonia elegante que ella mantiene como una publicación destacada en sus redes sociales por tratarse de un importante momento en su vida.

Cabe mencionar que de las dos hijas del atleta, la más grande es producto de la relación anterior de Quiñones con una ex pareja, mientras que la segunda es hija de Ana Gabriela. Por su parte, la influencer ya tenía un hijo de su relación previa, el cual cobijó su pareja como propio cuando comenzó su relación.

Ana Gabriela Quiñones Amato se muestra orgullosa sobre el trabajo de su esposo y suele compartir muy orgullosa los logros del mismo. Fue por ello que tras la victoria de México contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial, ella lo celebró en redes.

“EL PRIMER GOL DEL MUNDIAL“, presumió y compartió diversas fotos en las que posan Julián Quiñones, así como imágenes del show y de ella en familia.

Julián Quiñones lo entendió todo... 😎



Tshabalala bailó hace 16 años, Quiñones mandó un recuerdito a los sudafricanos 😍🇲🇽 pic.twitter.com/837zgpy3Iz — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 12, 2026

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