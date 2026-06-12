Canadá vive su primer debut como anfitrión

CANADÁ es el país menos futbolero de los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026, y para muestra que vivirá por primera vez en su historia un partido de la máxima justa como local ante su gente, un escenario inmejorable para conseguir su primer triunfo, el cual le ha sido esquivo en sus dos participaciones previas.

Los Alces, apodo que los canadienses reciben por el animal que recorre todo su territorio, experimentarán su tercer Mundial y a diferencia de México y Estados Unidos, los otros dos coanfitriones, nunca habían sido sede del certamen, en donde debutan ante la europea Bosnia y Herzegovina.

Los equipos forman parte del Grupo B de la Copa del Mundo 2026, sector que completan Qatar y Suiza.

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6 derrotas tiene Canadá en Mundiales

Con sus únicas participaciones en 1986 y 2022, la Selección Canadiense tiene récord de cero victorias, cero empates y seis derrotas globales.

El sorteo fue un poco benevolente para los de la hoja de maple, ya que su rival, Bosnia, enfrentará su segunda Copa del Mundo, primera desde la justa de Brasil 2014.

Todos los debuts de ambas selecciones han terminado en derrota.

Los Canucks deben apelar a la localía, aunque no se sabe si la afición pesará mucho, para poner fin a esta mala racha; en México 1986 cayeron ante Francia y en Qatar 2022 contra Bélgica.

Del otro lado, los Zmajevi (Los Dragones) perdieron ante Argentina en su primer Mundial, ahora están de regreso 12 años después tras eliminar a la tetracampeona Italia.

Al ser país enfocado en el hockey y en deportes invernales, en donde se codean con los mejores del orbe, el ambiente en Canadá, selección calificada por ser anfitrión, puede llegar a ser frío, pero a pesar de ello han buenas chances de ver una gran entrada en el Estadio de Toronto.

Las esperanzas de los Alces para tener una Copa del Mundo histórica recaen en Alphonso Davies, lateral o extremo, quien no jugará en el debut ante Bosnia porque se sigue recuperando de una lesión sufrida con el Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League. El capitán canadiense tiene un malestar muscular, pero se espera llegue para el segundo compromiso del torneo.

Del otro lado, el jugador a seguir de los Zmajevi es el veterano delantero Edin Džeko, quien es la gran figura de su selección, pero atrás dejó sus mejores años, con pasos destacados en clubes como Manchester City, Roma e Inter de Milán.