¿Dónde ver la inauguración del Mundial de Estados Unidos con Katy Perry?

Por fin veremos la tercera ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Los Ángeles, California, un espectáculo que promete ser el más ambicioso de la edición. El país del norte tiene preparado un show de talla mundial encabezado por nada menos que Katy Perry, que se llevará a cabo en el SoFi Stadium antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

No te pierdas este evento único, lleno de música y tecnología, y descubre dónde puedes ver la inauguración que se realizará este viernes.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial de Estados Unidos con Katy Perry?

La ceremonia de inauguración del Mundial en Estados Unidos está programada para este viernes 12 de junio de 2026 a las 17:30 horas (tiempo del centro de México), es decir, una hora y media antes del inicio del encuentro inaugural en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde México, los aficionados podrán seguir el evento musical en televisión abierta y plataformas digitales, como:

Canal 5

TUDN

ViX

ViX Premium

¿Qué otros artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Además de Katy Perry, la FIFA confirmó la participación varios artistas, muy distintos entre sí, con el fin de destacar la diversidad que conforma Estados Unidos.

Los otros cantantes que forman parte de la inauguración son:

LISA , integrante de BLACKPINK y referente del K-pop

Anitta , cantante brasileña que ha colaborado con Shakira y The Weeknd

Future , figura del rap y trap.

Rema , artista nigeriano que conquistó el mundo con Calm Down .

Bafana Bafana. Tyla , la artista revelación sudafricana que también participó en la inauguración de México al cantar el Himno Nacional de su país previo al partido inaugural de los

El espectáculo de apertura del Mundial incluirá además al dúo country Dan + Shay, quienes interpretarán el Himno Nacional de Estados Unidos, y al grupo paraguayo Purahei Soul, encargado del Himno de la albirroja.

Incluso el actor Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso, aparecerá como embajador de la Copa Mundial para darle la bienvenida a los aficionados que se den cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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