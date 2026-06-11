¿Cuánto costó el criticado outfit de Belinda de la inauguración del Mundial? Te sorprenderás

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México no sólo generó comentarios negativos por la música y los artistas invitados, sino también por el vestuario que usó Belinda.

La cantante de “Heterocromía” apareció junto a Los Ángeles Azules con un corset rosa y unos jeans cubiertos de cristales Swarovski, pero lejos de recibir elogios, el público en redes sociales lo criticó duramente.

Muchos usuarios comentaron que la ropa de Beli parecía un atuendo de tiendas populares como “Cuidado con el perro” o que era un look más apropiado para “ir a Perisur”, a dar una vuelta, que para abrir el evento deportivo más visto del planeta.

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¿Cuánto costó el criticado outfit de Belinda de la inauguración del Mundial? Tenía cristales Swarovski

Durante su participación en la inauguración del Mundial 2026, donde apareció junto a Los Ángeles Azules para cantar “Por Ella”, Belinda usó un corset rosa con mangas largas transparentes y un pantalón de mezclilla de Levi’s. El atuendo no convenció al público y las críticas le llovieron a la artista.

El conjunto de la actriz fue confeccionado por la firma The Weird Market, con el styling de Juan Carlos Plasencia y contó con una aplicación de cristales realizada a cargo de Manuel Diaz. Para este outfit se incluyeron nada menos que 80 mil cristales Swarovski, aplicados uno a uno en México, lo que convirtió el atuendo en una verdadera obra de lujo.

El costoso diseño que Belinda usó en la inauguración del Mundial 2026 ı Foto: IG belindapop

Aunque no se ha revelado un precio oficial, expertos en moda estiman que un conjunto con esa cantidad de cristales podría alcanzar un valor superior a los 100 mil dólares, dependiendo de la mano de obra y la exclusividad de los materiales.

Swarovski, que desde hace tres años impulsa el concepto de “luxury pop” —lujo accesible en estética pero aspiracional en precio—, eligió la inauguración del Mundial y a una artista con el alcance de Belinda como escaparate perfecto para mostrar su visión.

No obstante, el outfit de la cantante de “Cactus” no terminó de convencer a miles de televidentes y aseguran que debió usar ropa con “diseños mexicanos” que se basaran en la riqueza cultural del país.

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