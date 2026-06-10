Así luce Belinda en las primeras imágenes oficiales de ‘Carlota’, la serie de HBO Max

Revelan las primeras imágenes oficiales de Belinda como Carlota en la serie de HBO Max

Se han revelado las primeras imágenes de Carlota, la próxima serie de HBO donde Belinda dará vida a la última emperatriz de México, un personaje destacado de la historia del país. Además, se adelantó que la producción se estrena en 2027.

La noticia se dio a conocer por la actriz en el año 2025, cuando confesó emocionada que el proyecto se iba a realizar, pese a que por un tiempo dudó del mismo. “Hace más de dos años soñaba con este proyecto, en algún momento pensé que no pasaría y hoy es una realidad”, celebró entonces.

¿Dónde ver Carlota, la serie protagonizada por Belinda? ı Foto: IG belindapop/Edición La Razón

Las primeras imágenes oficiales de Belinda como Carlota

Aunque ya se habían filtrado fotos detrás de escenas de Carlota donde veíamos a Belinda y Miguel Ángel Silvestre en pleno rodaje, ahora HBO Max compartió un breve vistazo de la cantante como la emperatriz.

En un video oficial, vemos a la joven con un vestido color rojo coral y joyería de épica. Después, en un breve detrás de escena, vemos a la joven siendo arreglada por la producción, así como un poco de los escenarios majestuosos.

“Cada vez falta menos para ver a Belinda en la piel de Carlota y que queden flechados con esta historia. Carlota, llega en el 2027 a HBO Max“, describe el video de la plataforma oficial.

❤️‍🔥 Cada vez falta menos para ver a @belindapop en la piel de Carlota y que queden flechados con esta historia. Carlota, llega en el 2027 a HBO Max. pic.twitter.com/hUsIMaiCC7 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) June 10, 2026

¿De qué trata Carlota de HBO Max?

La serie ofrecerá una visión fresca de la visionaria integrante de la realeza. En ese sentido, el proyecto seguirá a Carlota desde su llegada a México y explorará su ideología idealista y liberal.

Asimismo, se abordará el ambiente político que existía en el país durante la llegada de los emperadores europeos, junto con la tensión que la mujer atravesó en aquellos años. Habrá espacio para el romance, pues se menciona que se incluirá un amor de cuento de hadas que desafía las expectativas.

Queda por ver la caracterización a detalle del resto del elenco, pues aunque Belinda protagoniza el proyecto como Carlota, también veremos a Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, Miguel Ángel como Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena es Josefa, entre otros.

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