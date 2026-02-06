El Museo del Louvre fue escenario en octubre de 2025 de un robo que puso en riesgo piezas históricas de gran valor. Entre ellas se encontraba la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, una joya del siglo XIX que, aunque fue sustraída por los ladrones, terminó cayendo y quedó aplastada durante su huida.

Ahora, meses después, el museo publicó las primeras imágenes del estado en que quedó la pieza, donde se aprecian los daños que sufrió la pieza. Sin embargo, se muestran optimistas y hablan de una restauración completa.

Así quedó la corona de la emperatriz Eugenia tras ser aplastada en el robo del Louvre en octubre

Las fotografías de la corona de la emperatriz Eugenia que fueron difundidas por el Louvre muestran la pieza gravemente deformada, resultado de la caída al suelo que sufrió tras ser extraída de su vitrina por un estrecho agujero perforado por los asaltantes.

A pesar de la violencia del incidente, el museo aseguró que la pieza está “casi intacta” y que podrá ser restaurada sin necesidad de reconstrucción.

Así luce actualmente la corona de la emperatriz Eugenia ı Foto: Museo del Louvre

El tocado conserva sus 56 esmeraldas y la mayoría de sus mil 354 diamantes, aunque perdió una de las ocho águilas reales que la adornaban. Este detalle, aunque significativo, no impide que la corona de la emperatriz Eugenia pueda recuperar su esplendor original gracias al trabajo de expertos acreditados en restauración de joyas históricas.

De acuerdo con el comunicado del Louvre que fue publicado el miércoles, el comité de expertos, encabezado por la presidenta del museo, Laurence des Cars, supervisará el proceso de restauración, lo que esperan garantice que la pieza vuelva a exhibirse en condiciones óptimas.

El robo del Museo del Louvre y sus consecuencias

El asalto al Museo del Louvre de París, Francia, ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando una banda organizada utilizó un elevador mecánico montado en un vehículo robado para acceder a la Galería de Apolo, que está situada en un balcón cercano al río Sena.

En total, los ladrones lograron llevarse joyas valuadas en 104 millones de dólares, dejando tras de sí la corona de Eugenia en el camino de escape, de modo que se recuperó ese mismo día.

La corona de la emperatriz Eugenia es considerado un objeto de lujo y un símbolo del poder y de la estética del Segundo Imperio francés. La restauración podría costar alrededor de 40 mil euros, según medios especializados.