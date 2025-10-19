¿Cuáles fueron las joyas que se robaron en el Museo del Louvre?

Por la mañana de este jueves se registró un robo dentro del Museo del Louvre, de acuerdo con información de medios locales en tan sol siete minutos sustrajeron al menos 9 piezas.

Específicamente estas 9 piezas fueron robadas de la Galería de Apolo, en donde un grupo de ladrones sustrajeron algunas joyas que se encontraban ahí, entre las que estaba la corona de la emperatriz Eugenia y otras joyas reales.

Después de que ocurrió el robo esta corona fue encontrada con daños fuera del famoso museo de París, Francia, pero las otras piezas siguen sin ser encontradas, por lo que esperan recuperarlas y encontrar a los responsables.

De acuerdo con la página oficial del Museo del Lovre, el museo permanecerá cerrado durante todo este domingo 19 de octubre, por lo que las personas que hayan realizado su reservación para visitar este museo recibirán un reembolso.

De acuerdo con el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, actualmente están realizando la búsqueda de los responsables, y se estima que se trata de al menos tres o cuatro personas que ingresaron al museo para sustraer objetos de dos vitrinas de alta seguridad de la Galería de Apolo.

Se cree que dentro de las piezas que fueron robadas, a demás de la corona de la emperatriz Eugenia, también se encontraban los siguientes artículos:

Corona de la reina María Amelia

Corona de la reina Hortensia

Collar del conjunto de zafiro de las reinas María Amelia y Hortensia

Pendiente del conjunto de zafiro de las reinas María Amelia y Hortensia

Collar de esmeraldas de la reina María Luisa

Pendientes de esmeralda de la reina María Luisa

Broche

Broche de la emperatriz Eugenia

En algunas versiones también se creía que entre las joyas robadas se encontraba el Regente, un diamante de 140 quilates que portaron los reyes de Francia desde 1717, pero después se confirmó que este diamante continúa en el museo.

Estas son las joyas que se robaron del Museo del Louvre ı Foto: Museo del Louvre

¿Qué es la Galería de Apolo?

La Galería de Apolo del Museo del Lovre está conformada por un conjunto de puntiras y esculturas doradas de los mejores artistas de esa época, mismos que trabajaron después en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles.

En la Galería de Apolo, que fue construida después de un incendio que ocurrió en el Museo del Louvre en 1661, se encuentran distintas piezas que representan el trayecto del dios del sol en el cielo sobre su carroza.

En esta bóveda se pueden encontrar las vitrinas de Las Joyas de la Corona, en las que se encuentran las piedras preiosas de Luis XIV, entre las que se encuentran piedras preciosas que fueron reunidas por los reyes de Francia, entre los que se encuentran minerales como ágata, amatista, lapislázuli, jade, sardónice o cristal de roca.

Asimismo, también se encuentran los diamantes de la corona, entre los que se encuentra la Costa de Bretaña, que es la piedra más antigua que pertenecía a la reina Ana de Bretaña.

Además también están El Regente, el Sancy y el Hortensia, que son tres diamantes que decoraban la ropa o la corona de algunos reyes de Francia, y de igual manera se encuentran juegos de esmeraldas y diamantes de la emperatriz Maria Luisa.