Museo del Louvre cierra tras robo de joyas ‘de valor incalculable’

El Museo del Louvre, el más visitado del mundo, cerró sus puertas este domingo tras un robo de joyas históricas ocurrido durante su horario de apertura.

De acuerdo con la agencia Reuters, varios ladrones ingresaron por una ventana a la Galería de Apolo, que alberga parte de las joyas de la Corona francesa, y huyeron en motocicletas tras sustraer piezas de “valor incalculable”.

Según informó el Ministerio del Interior de Francia, el asalto tuvo lugar alrededor de las 09:30 de la mañana (local). Los intrusos utilizaron una plataforma elevadora para acceder a una de las fachadas que da al río Sena y, una vez dentro, rompieron vitrinas con cortadoras de disco antes de escapar en vehículos de dos ruedas. No se registraron heridos entre los visitantes ni el personal del museo.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó el suceso a través de la red social X y acudió al lugar junto con el titular del Interior, Laurent Nuñez, y directivos del museo.

“El crimen organizado ahora tiene en la mira las obras de arte. Los museos se han convertido en objetivos”, declaró más tarde a la cadena TF1.

Fuentes policiales señalaron que los ladrones sustrajeron nueve piezas pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina, entre ellas un collar, un broche y una tiara. Sin embargo, el famoso diamante Regente, la gema más grande de la colección, no fue robado.

Una de las joyas fue hallada posteriormente en el exterior del recinto; según el diario Le Parisien, podría tratarse de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, aunque la policía no ha confirmado este extremo.

De esta forma, el Louvre se suma a una serie de robos recientes en museos europeos, como el ocurrido en 2019 en la Bóveda Verde de Dresde o el de 2017 en el Museo Bode de Berlín, ambos relacionados con piezas de gran valor histórico.

Por otro lado, el robo reaviva las críticas sobre la falta de personal y el hacinamiento en el museo, temas que ya habían provocado huelgas en meses anteriores. El presidente Emmanuel Macron lanzó en enero un plan de renovación de diez años por unos 700 millones de euros, destinado a modernizar las instalaciones y reforzar la seguridad, aunque parte del personal sostiene que las mejoras “no han llegado al piso del museo”.

El Louvre, que alberga más de 33.000 obras y recibió 8,7 millones de visitantes en 2024, reabrirá una vez que concluyan las investigaciones y se complete el inventario de los objetos robados, informó la dirección del recinto.

