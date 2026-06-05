Muestran otra mirada del acervo del MAM

UNO DE LOS PERIODOS más importantes de la historia de México, la primera mitad del siglo XX, se revisa en el Museo de Arte Moderno, a través de una exposición en la que se revisita su colección. La obra Las dos Fridas, de Frida Kahlo, ocupa un lugar protagónico al situarse en un espacio dedicado a la pieza. Además, se muestran creaciones que pocas veces se exhiben del acervo, como Anuncio de corsetería, de 1934, de Rufino Tamayo; o la imagen Fotógrafos en la boda de María Félix y Jorge Negrete, de 1952, de un autor desconocido.

“El rango cronológico que abarca la exposición, es tal vez, el periodo más importante en la historia de México, no sólo por el surgimiento o el inicio de la Revolución Mexicana, sino también por el periodo posrevolucionario y el anhelado modernismo al que pertenece este recinto”, explicó ayer Víctor Rueda, curador en jefe de la exposición La colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950, que abrió ayer.

La muestra no hace un recorrido cronológico, atraviesa seis intersecciones en las que se cruzan temas como las migraciones, la relación de la historia y la arqueología, la identidad, el género, el poder, el cuerpo, la ciudad, la máquina, el signo y el lenguaje. Toma como punto de partida el libro Ídolos tras altares, de 1929, de Anita Brenner.

La exhibición inicia con una de las obras icónicas de la colección del museo, Las soldadoras, de 1926, de José Clemente Orozco, y La vendedora de frutas, de 1951, de Olga Costa, junto a una obra poco conocida del acervo, El mesón, de Luis Arenal.

Destaca también la obra de Remedios Varo, Vagabundo, que evoca las experiencias del exilio, la migración y el desarraigo que marcaron la vida de la artista.

Hay piezas que reflejan el cuerpo masculino, sobre la importancia que tuvo la mujer tehuana o el volcán Paricutín, así como obras acerca del México moderno.

La colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950

Cuándo: desde ayer

Dónde: Museo de Arte Moderno

Horarios: martes a domingo de 10:15 a 17:45 horas

Localidades: 95 pesos (general); domingo, entrada libre