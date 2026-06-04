Muere Marjane Satrapi, cineasta franco-iraní y autora de ‘Persépolis’

La aclamada caricaturista y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, destacada defensora de los derechos de las mujeres y autora de Persépolis, murió a los 56 años, informó la presidencia francesa el jueves.

“Su fallecimiento marca la pérdida de una de las principales figuras de la cultura francesa y de una artista dedicada a la libertad, cuya obra transmitió un mensaje universal y le valió un inmenso reconocimiento internacional”, señaló la presidencia francesa en un comunicado.

El presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa “rinden homenaje a una artista excepcional que transformó una infancia iraní en una fábula universal”, señaló el comunicado.

La cadena de noticias BFM TV y otros medios franceses informaron que Marjane Satrapi “murió de tristeza” poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, el productor y actor sueco Mattias Ripa, según un comunicado de personas allegadas a la cineasta.

La Academia de Bellas Artes de Francia, de la cual era miembro, manifestó su profunda tristeza en un comunicado en redes sociales y rindió homenaje a “una apasionada defensora del cine y de la educación cinematográfica” que a comienzos de este año creó una fundación para ayudar a estudiantes internacionales a llegar a París para estudiar cine.

Marjane Satrapi es más conocida por su monocromático cómic autobiográfico y la película Persépolis, un relato ambientado en la Revolución Islámica de su natal Irán.

Persépolis ganó el Gran Premio de la Crítica en el Festival de Cannes en 2007 y el premio César al Mejor Guión Adaptado en 2008, además de haber sido nominada al Oscar por Mejor Película de Animación ese mismo año.

La película, que detalla su vida en Teherán como la hija de dos intelectuales marxistas, es un recordatorio de que los iraníes son como cualquier otra persona, señaló Satrapi a The Associated Press en una entrevista en Cannes en 2007.

“Lo que queríamos decir es que, si tienes miedo de estas personas, mira más de cerca: tienen padres, tienen amantes, tienen esperanza, tienen historias”, subrayó en su momento.

En aquel entonces las autoridades iraníes se manifestaron en contra de la inclusión del filme en Cannes y enviaron una carta a la Embajada de Francia en Teherán.

¿Quién era Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi nació el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán, pero sus padres la enviaron a Viena, Austria, en 1983 para terminar sus estudios debido al extremismo en su país luego de la Revolución de 1979 que llevó al ayatolá Jomeini al poder.

Pero Satrapi, quien se encontró con una Austria hostil y que extrañaba desesperadamente a sus padres, regresó a Irán en 1989 para asistir a la Universidad de Teherán, donde obtuvo un título en comunicación visual.

Después de su graduación, Satrapi decidió que finalmente estaba lista para salir de Irán y aceptar las oportunidades que sus padres habían estado tan desesperados por darle una década atrás. En 1994 se mudó a Francia. Estudió en Estrasburgo y más tarde se trasladó a París.

Sus novelas gráficas también incluyen Broderies (Bordados) y Poulet aux prunes (Pollo con ciruelas), que también fue adaptada al cine. Como cineasta, dirigió varias obras, entre ellas La Bande des Jotas (La banda de los Jotas) y Radioactive (Madame Curie), una biografía sobre la física polaca Marie Curie.

Satrapi coordinó en 2023 la publicación del libro Femme, vie, liberté (Mujer, vida, libertad) junto a un grupo de artistas y académicos para ilustrar las revueltas que ocurrieron en Irán tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 a manos de la llamada “policía de la moral”. La obra denuncia la represión y la falta de derechos humanos que sufre la sociedad iraní, particularmente las mujeres, a manos del régimen iraní, indicó la fundación.

Satrapi fue elegida como miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia en 2024. Ese mismo año también le ofrecieron la máxima distinción de Francia, la Legión de Honor, la cual rechazó argumentando que Francia no estaba haciendo lo suficiente para apoyar al pueblo iraní en su lucha por la democracia.

“Apoyar a la revolución de las mujeres en Irán no puede reducirse a fotos o discursos”, escribió en una carta a las autoridades francesas en enero de 2025. “Cuando el pueblo lucha por la democracia, deberíamos darle apoyo”.

Marjane Satrapi ganó el premio de la Fundación Princesa de Asturias en España en la categoría de Comunicación y Humanidades en 2024. La organización dijo que era “una voz esencial en la defensa de los derechos humanos y la libertad”. Los jueces la describieron como “un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres”.

El esposo de Satrapi murió en abril de 2025 a los 53 años. En su página de Instagram, sólo quedó un mensaje en una serie de publicaciones: “Porque he perdido al amor de mi vida”.

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