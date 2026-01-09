Suman 62 manifestantes asesinados en Irán

El Líder Supremo de Irán dio a entender este viernes que las fuerzas de seguridad tomarán medidas drásticas contra los manifestantes, en un desafío directo a la promesa del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar a quienes protestan pacíficamente, mientras el número de muertos aumentó a 62

El Ayatolá Ali Jamenei criticó a Donald Trump por tener las manos “manchadas con la sangre de los iraníes”, mientras sus seguidores gritaban “¡Muerte a Estados Unidos!” en imágenes distribuidas por la televisora estatal iraní.

Más tarde, la prensa estatal se refirió repetidamente a los manifestantes como “terroristas”, preparando el terreno para una posible represión violenta como la que siguió a otras movilizaciones nacionales en los últimos años.

Los manifestantes están “arruinando sus propias calles (...) para hacer feliz al Presidente de Estados Unidos”, dijo el Ayatolá de 86 años ante una multitud en su complejo en Teherán.

“Porque él dijo que vendría en su ayuda. Debería prestar atención al estado de su propio país”.

Por su parte, el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, prometió que el castigo para los manifestantes “será decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal”.

La Casa Blanca no ha respondido a los comentarios de Jamenei, aunque Trump ha repetido su compromiso de atacar Irán si fallecen manifestantes, una amenaza que ha cobrado relevancia tras la operación militar de su ejército para capturar a Nicolás Maduro.

El hijo exiliado del último sah de Irán hizo un llamado este viernes a Trump para que intervenga urgentemente en esa república islámica.

“Sr. Presidente, este es un llamado urgente e inmediato de su atención, apoyo y acción”, escribió Reza Pahlavi en las redes sociales. “Por favor, prepárese para intervenir y ayudar al pueblo de Irán”.

Pahlavi, que vive en el área de Washington, señaló medidas como un apagón de internet y la amenaza del uso de la fuerza contra los manifestantes.

“He llamado al pueblo a salir a las calles para luchar por su libertad y abrumar a las fuerzas de seguridad. Anoche lo hicieron”, escribió.

“Su amenaza a este régimen criminal también ha mantenido a raya a los matones del régimen. Pero el tiempo es esencial. El pueblo volverá a salir a las calles dentro de una hora. Le pido que ayude”.

Donald Trump, que el año pasado ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en coordinación con Israel.

