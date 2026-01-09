Trump confirma que encuentro con Gustavo Petro será la primera semana de febrero

A la izquierda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la derecha su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una imagen compuesta.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el encuentro con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, será la primera semana de febrero.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”, detalló Donald Trump.

Mensaje de Donal Trump. ı Foto: Especial.

Donald Trump dijo que “será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero el flujo de cocaína y otras drogas deben dejar de llegar a EU”.

TE RECOMENDAMOS: Fuerzas de Estados Unidos EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe

Donald Trump no aclaró qué día tendrá lugar la reunión con Gustavo Petro.

El miércoles pasado, Donald Trump acordó reunirse personalmente con su homólogo colombiano Gustavo Petro, luego de amagar con una intervención militar en Colombia para detener la producción y el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR