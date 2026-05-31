Votan candidatos presidenciales en Colombia; llaman a ejercer derecho y, opositores, a sumarse al cambio

Votan candidatos presidenciales en Colombia; de izq. a der.: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Los principales aspirantes a la Presidencia de Colombia acudieron este domingo a las urnas para participar en la primera vuelta electoral, una jornada marcada por llamados a la participación ciudadana y mensajes sobre el futuro político del país.

El candidato oficialista Iván Cepeda, abanderado del Pacto Histórico, emitió su voto en el Colegio San Lucas de Kennedy, en Bogotá, donde invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio y “honrar la democracia”.

El aspirante de izquierda reiteró además su expectativa de obtener la victoria sin necesidad de una segunda vuelta.

Iván Cepeda, candidato oficialista, votó en Bogotá. ı Foto: Reuters

Pide Cepeda, candidato oficialista, votar por eliminar pobreza y desigualdad

Horas antes de acudir a las urnas, Cepeda difundió un mensaje en el que pidió respaldar una propuesta orientada a combatir la pobreza y la desigualdad, proteger los recursos naturales e impulsar una economía más diversificada.

También planteó el fortalecimiento del potencial agroalimentario, ambiental, cultural y turístico del país.

MENSAJE A LA NACIÓN



“Los invito a votar por el futuro, por la eliminación de la pobreza y la desigualdad, por la protección de nuestra riqueza natural, por una economía moderna, productiva y diversificada, por una Colombia que despliegue plenamente su potencial como potencia… pic.twitter.com/EhOduZW1tD — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 31, 2026

“Votar por el futuro, por la eliminación de la pobreza y la desigualdad, por la protección de nuestra riqueza natural, por una economía moderna, productiva y diversificada”, dijo Cepeda Castro en su video.

Espriella confía en “derrotar a la tiranía”

Por su parte, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella votó en Barranquilla y aseguró que la elección definirá el rumbo de la libertad y la democracia en Colombia.

“Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta”, dijo el candidato de Firmes por la Patria.

Abelardo de la Espriella votó en Barranquilla. ı Foto: Reuters

De la Espriella llegó al centro de votación acompañado por simpatizantes y personal de seguridad. Tras sufragar, mostró su papeleta a los medios y reiteró su confianza en obtener el triunfo desde esta primera ronda electoral.

En Bogotá, su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, exhortó a los ciudadanos a participar de manera masiva en los comicios para evitar, dijo, que el país llegue “al borde del abismo”.

Valencia dedica voto a las mujeres colombianas

La también aspirante presidencial Paloma Valencia compartió en redes sociales que su voto estaba dedicado a las mujeres colombianas y a la construcción de un país libre de odios y criminalidad. Asimismo, afirmó que apostó por la convivencia, la decencia y el futuro de las nuevas generaciones.

Mi voto es por todas las mujeres de Colombia, por un país libre de odios y criminales, por un país en el que podamos convivir en medio de nuestras diferencias. Mi voto es por la decencia y el futuro de nuestros hijos. Yo te elijo para construyamos juntos el futuro que soñamos. pic.twitter.com/7oVawmN8yG — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 31, 2026

“Por un país libre de odios y criminales, por un país en el que podamos convivir en medio de nuestras diferencias. Mi voto es por todas las mujeres de Colombia”, escribió, en un mensaje en X.

Petro reitera apoyo a Cepeda y pide voto libre

Mientras tanto, el presidente saliente Gustavo Petro acudió a votar y expresó públicamente su respaldo a Cepeda.

Además, llamó a respetar la voluntad popular y defendió que el voto debe ejercerse de manera libre y transparente, pues, dijo, la libertad constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, votó en Bogotá. ı Foto: Reuters

Con información de Europa Press.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am