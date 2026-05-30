Elecciones presidenciales en Colombia 2026: Candidatos y puntos clave de la jornada electoral

Colombia celebra este domingo 31 de mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, una jornada que definirá quién sucederá al presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas, en unos comicios considerados cruciales para el futuro político del país.

En caso de que ningún candidato alcance más del 50% de los votos válidos, Colombia celebrará una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

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🇨🇴 Elecciones Colombia 2026: Todo lo que debes saber antes de las urnas



🗳️ Este domingo 31 de mayo de 2026, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, relevando al actual mandatario… pic.twitter.com/hAQLmfpINF — PollsMX (@PollsMX_) May 30, 2026

¿Quiénes son los principales candidatos en las elecciones presidenciales de Colombia 2026?

Aunque en la contienda participan más de una decena de aspirantes, las encuestas y análisis previos han ubicado a tres candidatos como los principales contendientes para avanzar a una eventual segunda vuelta.

Iván Cepeda, senador y figura histórica de la izquierda colombiana, representa la continuidad del proyecto político impulsado por Gustavo Petro.

Su campaña ha centrado el discurso en reformas sociales, combate a la corrupción y defensa de los derechos humanos. Diversos sondeos lo ubicaron como uno de los favoritos antes de la jornada electoral.

Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su campaña se ha enfocado en propuestas de seguridad, fortalecimiento de las fuerzas armadas y críticas a la política de “paz total” impulsada por el actual gobierno.

Abelardo de la Espriella, Abogado y empresario identificado con posturas conservadoras y de derecha. Durante la campaña promovió un discurso de mano dura contra la criminalidad y los grupos armados, logrando posicionarse entre los aspirantes con mayores posibilidades de obtener una votación significativa.

Cifras clave de la elección

Entre los datos más relevantes de la jornada destacan:

Más de 41.4 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

La elección definirá al presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030 .

Los colombianos residentes en el extranjero pudieron votar entre el 25 y el 31 de mayo.

El país instaló más de 120 mil mesas de votación para recibir a los electores.

Se espera que los primeros resultados preliminares comiencen a conocerse pocas horas después del cierre de las urnas.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Tras el cierre de la jornada electoral, los jurados iniciarán el proceso de preconteo. Las autoridades electorales prevén que hacia las 18:30 horas ya existan tendencias suficientemente claras para determinar si habrá un ganador en primera vuelta o si los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en una segunda ronda el 21 de junio.

La elección es observada de cerca tanto dentro como fuera de Colombia debido a que definirá si el país mantiene el rumbo político impulsado por el gobierno de Petro o si opta por un cambio de dirección con alguna de las opciones de oposición que participan en la contienda.

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MSL