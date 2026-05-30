Van más de 300 detenidos por disturbios en Francia tras victoria del PSG en Champions League.

Las autoridades francesas detuvieron a más de 300 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Champions League 2026., en una noche de celebraciones que ha derivado en numerosos altercados, especialmente en la capital francesa.

A medianoche sumaban 336 detenciones en toda Francia, de las que 235 se realizaron en la capital. Horas antes, las fuerzas de seguridad informaron de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París y recogido por medios como ‘Le Parisien’ o ‘Le Monde’.

Miles de aficionados salieron a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, si bien parte de las celebraciones terminaron en episodios de violencia y daños materiales. En los Campos Elíseos se reunieron hasta 20 mil personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se registraron importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

🚨 #ALERTA | Caos en los Campos Elíseos: la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los miles de hinchas que celebraban en París el triunfo del PSG en la final de la Champions League. pic.twitter.com/ULrPhKdkB9 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 30, 2026

Durante la noche, un agente de Policía resultó herido, un quiosco quemado y varios vehículos fueron dañados. Asimismo, varios grupos de personas se aproximaron a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades informaron también de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas han irrumpido en la vía antes de ser desalojadas. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas fueron contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

Incautan bengalas durante operativos en francia

La Prefectura indicó además que durante los dispositivos de seguridad se incautaron 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos.

También se registraron actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Los disturbios también se reportaron en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera, lanzaron artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas.

Despliegan 22 mil policías para contener disturbios

Ante el riesgo de altercados, el Ministerio del Interior desplegó, con carácter preventivo, a 22 mil policías y gendarmes en todo el país, incluidos unos 8 mil efectivos en París y su área metropolitana.

“Nuestra responsabilidad es garantizar a todos una celebración pública pacífica y totalmente segura", dijo previamente la Prefectura de Policía, que insistió en sus instrucciones de “capacidad de respuesta, compromiso y firmeza".

🇫🇷 ATENCIÓN: Hinchas del PSG queman y vandalizan las calles de París tras conquistar la Champions. pic.twitter.com/FDHqzyiMAS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 30, 2026

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Con información de Europa Press

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JVR