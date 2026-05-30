Estos son todos los títulos del PSG tras ganar la final de la Champions League al Arsenal

El Paris Saint-Germain ganó la final de la Champions League ante el Arsenal por marcador de 4-3 en penaltis para sumar un título más en sus vitrinas. Luis Enrique ha sido la mente maestra detrás de más de diez trofeos que los parisinos han levantado en las últimas campañas.

El cetro más importante que ha conseguido el técnico español con el equipo de la Ligue 1 fue la Champions League, ya que era el trofeo que el PSG venía buscando desde hace ya algunos años, pero fue hasta el 2025 cuando lo consiguieron y repiten en 2026.

Estos son todos los títulos del PSG en su historia

Desde la llegada de Luis Enrique al Paris Saint-Germain, el equipo de Francia logró ser una potencia en el futbol de Europa y por fin levantar su primera Orejona después de varios intentos. En 2020 quedaron a las puertas de conseguirlo, pero cayeron a manos del Bayern Múnich.

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TÍTULOS DEL PSG

Champions League - 2 títulos

Ligue 1 - 14 títulos

Supercopa de Europa - 1 título

Copa Intercontinental - 1 título

Recopa de Europa - 1 título

Copa de Francia - 16 títulos

Copa de la Liga de Francia - 9 títulos

Ligue 2 - 1 título

Intertoto Cup - 1 título

Supercopa de Francia - 14 títulos

El año pasado, el Paris Saint-Germain tuvo la oportunidad de conseguir el primer septete en la historia del futbol, ya que los parisinos llegaron hasta la final del Mundial de Clubes y ese era el séptimo trofeo que los parisinos tuvieron oportunidad de sumar a sus vitrinas en la campaña pasada.

DCO