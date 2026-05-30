Champions League: Estos son todos los ganadores en la historia del torneo

En toda la historia de la Champions League únicamente 24 equipos han podido ganar la Orejona. Este sábado en la Puskás Arena el Arsenal pudo haber sido el club 25 en conquistar el trofeo, pero perdió a manos del PSG, que se coronó bicampeón del continente.

Third Champions League for Luis Enrique 🏆🏆🏆#UCL pic.twitter.com/r0JF6mWtwy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026

Todos los ganadores de la Champions League

Real Madrid A. C. Milan Bayern Liverpool Barcelona Ajax Inter de Milan Manchester United Juventus Benfica Chelsea Nottingham Forest Porto Borussia Celtic Hamburgo Steaua de Bucarest Olympique de Marsella Manchester City PSG Feyenoord Aston Villa PSV Estrella Roja

El equipo más reciente en ganar la Champions

Curiosamente el PSG fue el último equipo en unirse a la lista de campeones de la Champions League. Lo hizo el año pasado, cuando humilló en la final al Inter de Milan.

Luis Enrique, que ya había ganado la Liga de Campeones con el Barcelona, fue el encargado de llevar al París a su primer conquista continental. Lo hizo con un equipo lleno de grandes jugadores y que funcionaron bien juntos, no como era en el pasado.

Antes de la llegada del estratega español, el PSG basaba su proyecto en tener grandes estrellas, pasando por David Beckham, Zlatan Ibrahimović y un par de años antes de Luis Enrique teniendo juntos a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, que no pudieron ganar la Champions.

Ahora el PSG, luego de darle salida uno por a uno a Messi, Neymar y Mbappé, se convirtió en una máquina que domina Europa desde hace dos campañas y parece que un triplete de la Champions está más cerca que nunca, igualando lo que en su momento logró el Real Madrid.

Vitinha, MVP de la final de la Champions

En la final de la Champions League en la Puskás Arena entre el Arsenal y el PSG el MVP del partido fue el mediocampista portugués Vítor Machado Ferreira, conocido deportivamente como Vitinha, quien es el director de orquesta en el conjunto azulgrana.

Vitinha, quien será titular en la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Portugal, fue el responsable de meter el PSG en la final ante el Arsenal, pues cuando el equipo de Luis Enrique estaba abajo en el marcador se hizo cargo de los momentos del partido y empezó a comandar las progresiones.

Desde que Luis Enrique es el estratega del París Saint-Germain el centrocampista luso ha adquirido un rol protagónico y es uno de los mejores jugadores que hay en la actualidad. No será descabellado verlo en la lista final de contendientes al Balón de Oro.

aar