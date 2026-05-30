¡Orgullo mexicano! Kenia Lechuga conquista la Copa del Mundo de Remo en Sevilla, España

La mexicana Kenia Lechuga tuvo un día que no olvidará nunca, pues se convirtió en la ganadora de la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo que se celebra en Sevilla, España.

Pocos atletas mexicanos pueden presumir de ser campeones del mundo en un deporte y Kenia Lechuga es una de ellas. La regiomontana se subió en el primer lugar del podio en la categoría lightweight single sculls (LW1x) tras terminar con tiempo de 7:27.73 minutos.

¡ORO PARA MÉXICO! 🇲🇽🥇 ¡HISTÓRICA KENIA LECHUGA!



Con un tiempo espectacular de 7:27.73 min, Kenia Lechuga se corona CAMPEONA DEL MUNDO en la prueba LW1x de la Copa del Mundo de Remo en Sevilla, España.



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Lechuga venció a la irlandesa Isabel Clements, quien se quedó con la medalla de plata al marcar 7:33.98 minutos. El podio lo completó la neerlandesa Femke Van De Vliet, que registró 7:35.05 para el bronce.

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Entre los logros más importantes de Kenia Lechuga están la medalla que logró en 2023 en un Campeonato Mundial de remo de categoría senior. Una presea de bronce en el Mundial de Shanghái 2025 y un oro en la Copa del Mundo de Remo 2025 en Italia.

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