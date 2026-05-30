¿Qué equipo es el más ganador en la historia de la Champions League?

Marquinhos recibe el trofeo de la Champions para el PSG, el segundo en la historia para el club de Francia

Se vivió la definición de la Champions League con la final en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, en donde el PSG se convirtió en bicampeón del torneo luego de vencer al flamante monarca de la Premier League, el Arsenal, que no pudo ganar su primera Orejona. El club parisino sigue muy lejos del máximo ganador del torneo que es el Real Madrid con 15 copas en sus vitrinas.

Con su triunfo en penaltis el París Saint-Germain hiló títulos luego de ganar el año pasado y ahora esta campaña. Es el segundo trofeo continental para los franceses, que son la potencia mundial en el deporte en la actualidad.

¿Quiénes son los máximos ganadores de la Champions?

1º Real Madrid

Los títulos no mienten. El Real Madrid es el equipo más grande de Europa. A lo largo de su historia, los blancos han alzado en 15 ocasiones la copa de la Champions; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024.

2º Associazione Calcio Milan

El AC Milan ha gozado de grandes momentos en la Champions League, pues han jugado 11 finales del torneo, ganando 7 de ellas, lo que los tiene como el segundo equipo más ganador del torneo, pero no ganan hace 17 años. Pese a la larga sequía, a día de hoy pueden presumir sus conquistas en 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007.

3º Bayern Múnich

El Bayern Múnich en 2020 se consolidó como uno de los clubes que más veces han ganado la Champions League. Los bávaros lograron un tricampeonato (1974, 1975, 1976) y después levantaron el trofeo en 2001, 2013 y 2020.

4º Liverpool

El Liverpool tiene 10 apariciones en finales de Champions League, de las cuales ha ganado 6 ocasiones, la última de ellas, en 2019, sirvió para romper una sequía de 14 años sin conquistar la Orejona y que terminó tras vencer en una final inglesa al Tottenham Hotspur. Las otras victorias del certamen europeo de los Reds se dieron en 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005.

5º Barcelona

Desde su última conquista en la Champions League el Barcelona ha visto otros equipos superarlo en títulos ganados, pues ya hace 9 años de la última vez que los culés tuvieron éxito en el torneo, en aquel equipo todavía jugaba Lionel Messi. El Barca ha ganado la Liga de Campeones de Europa en 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015.

aar